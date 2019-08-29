Dentsu Aegis сообщила о кадровых изменениях в Vizeum и Posterscope

Рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu Aegis Network Ukraine объявляет о кадровых изменениях в медиаагентстве Vizeum Ukraine и digital-агентстве Posterscope Ukraine. Позицию Media Director в компании Vizeum Ukraine займет Дарья Момот, ранее возглавлявшая ТВ-баинг в Amplifi Ukraine (также входит в DAN Ukraine). С 1 сентября в компании Posterscope Ukraine новый СЕО – Светлана Степанюк, которая 11 лет занимается наружной рекламой, стояла у истоков создания агентства.

Дарья Момот в рекламной отрасли с 2008 года. На новой должности она расширит зону ответственности и сконцентрируется на развитии экспертизы как в ТВ, так и нон-ТВ. «Благодаря многолетней работе в подразделении Amplifi, площадке, которая внедряет трансформационные подходы в процесс медиаинвестиций клиентов, Дарья прекрасно ориентируется в украинском медиарынке и умеет находить наиболее эффективные решения медиазадач клиентов. Также она близко знакома с корпоративной культурой Vizeum Ukraine, где в свое время построила блестящую карьеру и занимала позицию баинг-директора», – сообщает холдинг.

Дарья Момот комментирует свое возвращение в компанию так: «Я очень рада вернуться в яркую команду Vizeum Ukraine. Изменения в мире и индустрии сейчас происходят очень быстро и требуют от нас постоянного развития и применения новых знаний и подходов даже в решении уже знакомых задач, поэтому мы с командой используем наш многосторонний опыт и сконцентрируемся на развитии экспертизы и поиске новых наиболее эффективных решений для наших клиентов».

Перед Светланой Степанюк стоят следующие задачи: усиление лидерских позиций в баинге, продвижение digital-инструментов и развитие инноваций в отрасли, а также трансформация и автоматизация внутренних бизнес-процессов в компании. «Агентство Posterscope, в котором ранее я проработала 9 лет, является для меня родным, и я очень хочу, чтобы компания развивалась, менялась и процветала. Наружная реклама занимает и будет занимать важное место в медийном сплите эффективных рекламных кампаний. Диджитальные трансформации, которые мы уже наблюдаем в Украине, и мировые тренды в отрасли свидетельствуют о том, что у наружной рекламы очень большой потенциал в развитии новых направлений и инноваций. Задача, которая стоит перед агентством – стать лидером таких изменений в Украине – драйвит, вдохновляет действовать и искать нетривиальные пути в ее решении», – комментирует Светлана Степанюк.

Андрей Никитич, возглавлявший Posterscope Ukraine cо дня основания агентства, покидает коммуникационную группу Dentsu Aegis Network Ukraine. «Posterscope Ukraine сейчас находится в отличной форме: из года в год растут обороты, появляются новые клиенты, рождаются новые инициативы. Я искренне благодарен за все то, что Андрей Никитич сделал для создания и успешной работы лидера на рынке наружной рекламы: 12 лет назад было создано агентство Master AD, сформирована потрясающая команда, а затем прошла успешная трансформация локальной компании в сетевой Posterscope Ukraine. На текущем этапе развития между менеджментом группы и Андреем сформировались расхождения во взглядах на тактическую и долгосрочную стратегию развития бизнеса. Именно поэтому Андрей покидает нашу коммуникационную группу. Я уверен, что Светлана Степанюк в новой для себя роли поведет Posterscope Ukraine к новым свершениям и победам в современной постоянно изменяющейся рекламной индустрии», – комментирует Александр Гороховский, CEO Dentsu Aegis Network Ukraine.

Фото: Dentsu Aegis Network Ukraine