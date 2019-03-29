🕐 День X настал, но Британия еще в ЕС
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🕐 День X настал, но Британия еще в ЕС

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Новости 🕐 День X настал, но Британия еще в ЕС

Согласно графику, 29 марта Британия должна была выйти из Европейского союза, но так как премьер-министру Терезе Мей не удалось получить поддержку парламента и поддержать соглашение о Brexit, выхода из ЕС не будет.

Правительство и парламент Британии оказались неспособны договориться о таких условиях выхода, которые устраивали бы и большинство в Палате общин, и Евросоюз. Сегодня, 29 марта, страна не получит «свободу» и не выйдет из ЕС.

На прошлой неделе Европейский союз дал Британии отсрочку до 12 апреля, чтобы она за это время срочно определилась, на каких условиях и когда хочет выходить. Если определиться не получится, то 12 апреля может случиться выход Британии из ЕС без урегулированных отношений. Если только ЕС не согласится дать новую отсрочку.

В то же время премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала в среду депутатам от своей Консервативной партии, что скоро уйдет в отставку – но только если парламент все-таки примет дважды проваленное соглашение о выходе из Евросоюза. Напомним, 12 марта соглашение было отвергнуто большинством в 149 голосов. Если соглашение пройдет, то в этом случае Британия выйдет из ЕС 22 мая и начнется переходный период, в течение которого Соединенное Королевство сохранит практически все права и обязанности члена союза, кроме представительства и права голоса в центральных органах ЕС.

Сегодня же сторонники Brexit планируют отметить этот знаковый день 29 марта демонстрациями у парламента в знак протеста, что Brexit не состоялся вовремя, сообщает CNN. В эту пятницу депутаты будут голосовать лишь за договор с ЕС про выход, который касается прав граждан и так называемого «бекстопа» – защитного механизма, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Политическая декларация, которая касается будущих отношений Британии и ЕС не будет поставлена на голосование.

Фото: Getty Images

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