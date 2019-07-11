Дело пострадавшего оператора «24 канала» и «Вестей» Макарюка рассмотрят в Совете Европы

Подобное внесение дела на Платформу означает, что помимо журналистских организаций контролировать процесс отныне будут и европейские дипломаты. Так, глава союза журналистов Украины передал привет Вадиму Макарюку, который уже месяц находится в больнице, и пожелал скорейшего выздоровления.

Также вчера, 10 июля, в Харькове полиция установила четвертого мужчину, причастного к нападению и избиению оператора службы новостей «Вести» и «24 канала» Вадима Макарюка, однако он исчез. Об этом сообщил во время брифинга начальник ГУНП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко.

По его словам, мужчине не смогли вручить подозрение, поскольку в месте, где он проживает, его не обнаружили. Начальник полиции выразил убеждение, что фигурант покинул территорию Харьковской области. При этом, по словам Сокуренко, легально территорию Украины он не покидал.

«Я думаю, в ближайшее время объявим его в розыск», – подчеркнул Сокуренко.

На данный момент одному из участников конфликта, Сергею Козлюку, объявили о подозрении. 12 июня ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 августа 2019 года включительно с ношением электронного средства контроля. Также в деле фигурируют еще двое нападавших – 20-летний Илья Алешкин, которому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, а также 37-летний Олег Радченко – по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

26 июня суд принял решение применить к Радченко и Алешкину меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокаты и прокурор обжаловали указанное решение, однако Харьковский апелляционный суд оставил решение райсуда без изменений. Подозреваемые свою вину отрицают.

Напомним, вечером 7 июня на рынке «Барабашово» в Харькове Вадим Макарюк снимал сюжет о имущественных спорах предпринимателей. В ходе конфликта произошла массовая драка, в которой неизвестные избили телеоператора: залили глаза газом, разбили лицо и камеру и вытащили из нее карту памяти с отснятым материалом. У Вадима Макарюка диагностировали инсульт. Сейчас угроза жизни журналиста миновала – Макарюк восстанавливает нарушенную речь и подвижность руки.