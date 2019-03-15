Дело пахнет жареным: из Facebook ушли два топ-менеджера

Крис Кокс – директор по развитию продукта, который проработал в Facebook 13 лет и был одним из первых 15 программистов компании, и Крис Дэниелс – руководитель мессенджера WhatsApp, покинули Facebook Inc из-за разногласий во взглядах на будущее социальной сети, сообщает The New York Times.

Издание также отметило, что возможной причиной отставки двух топ-менеджеров может быть тот факт, что Цукерберг получил контроль над всеми приложениями Facebook – Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Напомним, позавчера на весь мир обрушилось «горе», когда социальная сеть Facebook и ее приложения отказались работать во всех уголках планеты. И вот в своем Twitter компания поделилась причиной суточного сбоя и принесла свои извинения. Издание называет Кокса третьим человеком в компании, ранее о нем говорили как о преемнике Цукерберга.

«Вчера из‑за изменения конфигурации сервера у многих пользователей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Сейчас мы решили эти проблемы, и наши системы восстанавливаются. Приносим извинения за неудобства и благодарим всех за терпение», – сказано в сообщении компании.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) March 14, 2019

Reuters также сообщает, что, возможно, Facebook выплатит компенсации рекламодателям, которые пострадали из‑за масштабного сбоя. Но на этом breaking news о тяжелой жизни Facebook не закончились. Вчера стало известно, что компания находится под уголовным расследованием за слив данных более чем 150 компаниям.

Испортится ли репутация корпорации и пропадет ли к ней доверие окончательно, станет известно со временем. Coming soon.

Фото: Getty Images