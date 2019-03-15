Дело пахнет жареным: из Facebook ушли два топ-менеджера
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Дело пахнет жареным: из Facebook ушли два топ-менеджера

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Интернет Дело пахнет жареным: из Facebook ушли два топ-менеджера

Компанию покинули возможный преемник Цукерберга и руководитель WhatsApp.

Крис Кокс – директор по развитию продукта, который проработал в Facebook 13 лет и был одним из первых 15 программистов компании, и Крис Дэниелс – руководитель мессенджера WhatsApp, покинули Facebook Inc из-за разногласий во взглядах на будущее социальной сети, сообщает The New York Times

Издание также отметило, что возможной причиной отставки двух топ-менеджеров может быть тот факт, что Цукерберг получил контроль над всеми приложениями Facebook – Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.  

Напомним, позавчера на весь мир обрушилось «горе», когда социальная сеть Facebook и ее приложения отказались работать во всех уголках планеты. И вот в своем Twitter компания поделилась причиной суточного сбоя и принесла свои извинения. Издание называет Кокса третьим человеком в компании, ранее о нем говорили как о преемнике Цукерберга.

«Вчера из‑за изменения конфигурации сервера у многих пользователей возникли проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Сейчас мы решили эти проблемы, и наши системы восстанавливаются. Приносим извинения за неудобства и благодарим всех за терпение», – сказано в сообщении компании.

Reuters также сообщает, что, возможно, Facebook выплатит компенсации рекламодателям, которые пострадали из‑за масштабного сбоя. Но на этом breaking news о тяжелой жизни Facebook не закончились. Вчера стало известно, что компания находится под уголовным расследованием за слив данных более чем 150 компаниям.

Испортится ли репутация корпорации и пропадет ли к ней доверие окончательно, станет известно со временем. Coming soon.  

Фото: Getty Images

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