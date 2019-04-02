📰 Цукерберг думает над сотрудничеством с журналистами

Марк Цукерберг ищет возможности для отбора новостей из источников с высокой степенью доверия у пользователей с помощью человеческих рук или специального алгоритма, пишет The Guardian.

И хотя специально нанимать профессиональных журналистов не будут, Марк Цукерберг подумывает над тем, чтобы оплачивать их интеллектуальный труд, тем самым пополняя новый раздел «высококачественным контентом, заслуживающим доверия». Источники в Facebook предполагают, что новостной продукт находится в разработке уже в течение некоторого времени и будет готов к запуску к концу этого года.

Заметим, что если все-таки Facebook прибегнет к помощи не алгоритма, а людей-редакторов, это нарушит традиционный подход Facebook к использованию алгоритмов для продвижения материалов.

Сообщается, что подобные новости составят отдельный раздел Facebook, который будет работать параллельно с давно установленной лентой новостей, в которой пользователи видят на первом экране после входа публикации друзей, смешанные с сообщениями от брендов и других страницами, на которые подписались.

Цукерберг подсчитал, что 10–20% аудитории Facebook будут заинтересованы в предложенном разделе, причем большинство будет его избегать, потому что захочет «увидеть, что происходит с их друзьями», а не читать журналистику.

Предлагаемый продукт будет иметь сходство с существующим продуктом Facebook для просмотра видео или Apple News, в котором уже работают «живые» редакторы для отбора историй, которые затем передаются десяткам миллионов пользователей Apple.

По мнению разработчиков, такой новостной раздел, вероятно, пойдет на пользу традиционным издателям, которые, как правило, занимают лидирующие позиции в рейтинге доверия и уже давно критикуют существующую модель Facebook.

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