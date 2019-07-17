Что нового у «Дуси»: Гройсман, Jerry Heil, концерт Монатика, «Мамахохотала» и «СуперЖінка»

Новый влогер и любознательная журналистка-тусовщица Оля Жук продолжает делиться новой порцией видео с разных сьемок, мероприятий и тусовок на своем YouTube-канале «Окей, Дуся». «Телекритика» сделала краткий обзор пяти новых влогов «Дуси».

Побывав на сьемках нового концерта студии «Мамахохотала», Оля Жук поговорила с актерами о героях, которых они играют на сцене, узнала, за что они любят свою работу и что их бесит на сцене. И, конечно же, о решении ведущего шоу «Мамахохотала» Романа Грищука податься в политику.

Jerry Heil Яна Шемаева рассказала «Дусе», как ей живется со славой песни «Охрана, Отмена». Также девушки поиграли в игру, связанную с супермаркетами и корзиной продуктов.

«Дуся» на концерте Монатика «Love it ритм» расспросила фанатов певца и звезд об их любимых песнях. Какой вокал у ресторатора Николая Тищенко и балерины Катерины Кухар? Любимая песня Kyivstoner, звезды «Сніданку» Нели Шовкопляс и Жени Галича? Какие впечатления от концерта Монатика у Яна Гордиенко (Yango)?

На самом обсуждаемом политическом ток-шоу «Право на владу» Дуся устроила допрос самому премьер-министру. Подастся ли Владимир Гройсман после политики в шоу-бизнес?

Также ведущий Сергей Иванов провел Оле экскурсию и показал закадровую работу съёмочной группы и поделился секретами о том, чего зритель не видит на экране.

«Новый проект «СуперЖінка» на телеканале ТЕТ будет просто огонь», – говорит Оля Жук, заглянув на съёмочную площадку, чтобы получить эксклюзивные подробности создания нового шоу. Увидев некоторых участниц, Оля уверяет, что такой борьбы между женщинами Украина ещё не видела. Также «Дуся» познакомилась с ведущим-психологом Павлом Ковальским и узнала, что важнее: борщ или женское нижнее белье?

Напомним, 25 апреля таблоид «Дуся» перезапустился в формате видеоблога «Окей Дуся» на YouTube.

Фото: скриншот YouTube