🚦 Члены Нацсовета от Порошенко согласны провести заседание 13 июня

Четыре члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания во вторник, 28 мая, провели брифинг, на котором сообщили, что плановое заседание может состояться 13 июня. Ранее о возможном проведении заседания в этот день сообщала первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк, которая исполняет обязанности главы ведомства.

Заместитель главы регулятора Ульяна Фещук сообщила, что заседания 28 мая не будет из-за отсутствия кворума – не было уволенного президентом Владимира Горковенко, Ольги Герасимьюк и Олега Черныша. Хотя ранее в комментарии «Телекритике» Ольга Герасимьюк сообщила, что заседание 28 мая, на проведении которого настаивала президентская четверка от Порошенко, не состоится, поскольку было неправильно составлено представление по нему, а проекты решений не были предоставлены за шесть дней до проведения заседания. Поскольку заседание не было утверждено, аппарат регулятора не рассылал приглашения вещателям, вопросы которых предполагалось рассматривать на нем. Также заседание не анонсировалось на сайте ведомства.

Ульяна Фещук акцентирвала на том, что из-за непроведения заседаний ведомство не может создать рабочую группу по выборам: «Начался избирательный процесс, а мы не можем даже сформировать рабочую группу для мониторинга телерадиопрограмм. (…) Нацсовет будет проводить мониторинг, но его результаты окажутся не рассмотренными», – считает чиновница. По ее подсчетам, были сорваны четыре заседания регулятора. По факту не было двух заседаний, 10 и 21 мая.

Есть шесть членов, все они легитимные, к ним нет никаких вопросов. Если будет полный состав, то рекомендую провести заседание 13 мая, – Александр Ильяшенко

Член Нацсовета Александр Ильяшенко сообщил, что с завтрашнего дня он уходит в двухнедельный отпуск, что делает невозможным собрание кворума. Возможной датой следующего заседания он назвал 13 июня и просит других членов поддержать эту дату. «Есть шесть членов, все они легитимные, к ним нет никаких вопросов. Если будет полный состав, то рекомендую провести заседание 13 мая», – предложил чиновник.

Член Нацсовета Сергей Костинский назвал отсутствие заседаний саботажем: «Мне кажется, мы имеем дело с саботажем. Цель блокирования работы Нацсовета мне не понятна», – отметил чиновник.

Напомним, и. о. главы регулятора Ольга Герасимьюк ранее сообщила, что не смогла открыть два последних заседания регулятора (10-го и 21 мая) по той причине, что увольнение президентом Петром Порошенко главы Нацсовета Юрия Артеменко и назначение на его место Владимира Горковенко могло быть признано незаконным. По словам Герасимьюк, она обратилась в Верховную раду за разъяснением указанной законодательной коллизии, в частности, необходимости голосования членам Нацсовета за увольнение своих коллег по собственному желанию, и ожидает ответа. Ульяна Фещук 24 мая сообщила о том, что Нацсовет обратится в парламент с просьбой закрыть вакантное место восьмого члена регулятора до начала выборов, поскольку соответствующий парламентский Комитет по вопросам свободы слова уже провел конкурс. Последний раз регулятор обращался в Комитет с этим вопросом в июне прошлого года.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 мая своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета, уволив с этой должности Владимира Горковенко, назначенного в Нацсовет 4 мая экс-президентом Петром Порошенко. 27 мая Горковенко подал в суд, чтобы оспорить отмену своего назначения в Нацсовет.

Как сообщалось, юридически процедура увольнения Артеменко и его назначения в НКРСИ не были соблюдены – за увольнение Артеменко из Нацсовета должны были проголосовать члены регулятора, а назначение президентом Артеменко в НКРСИ должно было произойти по представлению премьер-министра.

Фото: Анна Федорук