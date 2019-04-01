🔥 Четверть StarLightMedia перешла к швейцарцу, фигуранту Panama Papers
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🔥 Четверть StarLightMedia перешла к швейцарцу, фигуранту Panama Papers

от Telekritika
От Telekritika 103
Главная Новости 🔥 Четверть StarLightMedia перешла к швейцарцу, фигуранту Panama Papers

Телегруппа StarLightMedia заменила одного из четырех иностранцев в своей структуре собственности.

У телеканалов медиагруппы StarLightMedia (СТБ, ICTV, «Новый канал», ОЦЕ, М1 и М2) в прошлом году произошли изменения в структуре собственности. Соответствующую информацию телеканалы холдинга, выполняя требование закона о прозрачности медиасобственности, обнародовали на своих сайтах до 31 марта.

Произошла замена одного из четырех иностранцев, которые фигурировали в конечной ветке бенефициарной собственности вещателей. Британку Саманту Дауд, налогового резидента Швейцарии, 19 января 2018-го заменил Кристиан Даер из города Суен (Швейцария). Данный человек фигурирует в Panama Papers, на сайте Оffshoreleaks. Его доля собственности в кипрской компании StarLight Media Limited составляет 25%. Сделка оформлена как «передача прав» собственности в компании.

В конечной схеме собственности активов холдинга фигурируют еще три иностранца с долей владения 25%: француз Бенджамин Верне – налоговый резидент Швейцарии, Ангело де Риз из Швейцарии и Колин Волкер из Джерси – налоговый резидент Швейцарии. Они названы доверительными управляющими дискретных трастов со стороны Виктора и Елены Пинчук – бенефициаров дискретных трастов.

Структура собственности телеканалов группы на конец 2017-го выглядела следующим образом:

🔥 Четверть StarLightMedia перешла к швейцарцу, фигуранту Panama Papers

На конец прошлого года структура собственности активов группы была такой:

🔥 Четверть StarLightMedia перешла к швейцарцу, фигуранту Panama Papers

Напомним, согласно требованиям закона о прозрачности медиасобственности, лицензиаты, не предоставившие информации о бенефициаре или предоставившие ее с опозданием (после 31 марта), должны оплатить штраф в размере 5% лицензионного сбора.

Фото: SLM

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