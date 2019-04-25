Чешское издание Český rozhlas «извинилось» за Зеленского

На своей Facebook-странице посольство Украины в Чехии со ссылкой на письмо от шеф-редактора чешского издания опубликовало его извинение за неудачный заголовок. Однако, по его мнению, «содержание текста фактически правильное» и поэтому он «не видит, почему они должны удалить текст со страницы сайта и аудиоархива».

По словам шеф-редактора, «автор комментария надеялся, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, прочитают весь текст, чтобы понять контекст».

Издание изменило название с «Еврей во главе украинских фашистов» на «Еврей во главе Украины».

Напомним, вчера стало известно, кто заменит артиста Владимира Зеленского в ТВ-проектах.