Чей ИИ будет звучать в китайском эфире
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Чей ИИ будет звучать в китайском эфире

от Telekritika
От Telekritika 18
Главная Новости Чей ИИ будет звучать в китайском эфире

Искусственный интеллект уже забирает рабочие места у людей. Так, китайское агенство «Синьхуа» обзавелось новым сотрудником — женщиной-роботом с ИИ.

В ноябре 2018 китайское новостное агентство «Синьхуа» и технологическая компания Sogou Inc представили робота-телеведущего с искусственным интеллектом.

Теперь ему компанию составит ИИ-женщина. Синь Сяомэн будет освещать главные политические события страны — ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

Будет ли иметь смысл держать в штате роботов-мужчин, если жещина-робот является более совершенной разработкой? Посмотрим, какое решение примет агенство.

Согласно данным, ИИ-ведущие Синьхуа на сегодня записали почти 3500 новостных выпусков общей продолжительностью более 10000 минут.

В последние годы новостное агентство регулярно экспериментирует с журналистикой, основанной на искусственном интеллекте. Так, в 2017 году зрители «Синьхуа» могли увидеть робожурналистку Цзя Цзя, напоминающую молодую женщину одетую в традиционную китайскую одежду. Цзя Цзя должна была взять интервью у эксперта по ИИ и сооснователя журнала Wired Кевина Келли, однако провалила задание: отвечала с задержками до десяти секунд, иногда ее реплики не имели смысл.

Напомним, что Украина вошла в тройку лидеров по разработке ИИ в Восточной Европе.

Фото: New China

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