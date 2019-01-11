Бывший главред «Медузы» может вернуться на свой пост

Об этом сообщает «Проект» бывшего главного редактора канала «Дождя» Романа Баданина. Напомним, осенью 2018 года Ивана Колпакова временно отстранили от должности главреда издания по причине харассмента на дне рождения «Медузы». Вместо Ивана Колпакова редакцию возглавила управляющий редактор «Медузы» Татьяна Ершова.

Учредитель «Медузы» Галина Тимченко заявила, что «всерьез думает о полноценном возвращении» Колпакова. Сейчас он занимается стратегическим планированием, студией подкастов и разрабатывает продуктовый план. «Я взял на себя некоторые функции издателя, но как будет называться моя должность, пока непонятно», – говорит Колпаков.

По словам Тимченко, харрасмента со стороны Колпакова не было. Так решил совет директоров. Также, по словам учредителя, сама пострадавшая назвала ситуацию «грубой шуткой», а обвинявший Колпакова разработчик Никита Комарков «врал с первой секунды».

Такие «грубые шутки» пошатнули мирную работу редакции «Медузы» и стали причиной «напряженности» в коллективе: за последние два с половиной месяца издание покинули десять человек, в том числе издатель Илья Красильщик и его жена Екатерина Кронгауз (отвечала за раздел игр).

Признать тот факт, что из «Медузы» потоком уходят люди Галина Тимченко не хочет и опровергает эту информацию. По ее словам, у издания большие планы по развитию, в том числе запуск «контент-бюро» в Москве – новой структуры по созданию нативной рекламы, которую возглавит заместитель главного редактора Александр Поливанов.

Фото: Facebook