Экс-руководитель StarLightMedia стал советником президента

На сайте президента появился указ о назначении внештатным советником Владимира Бородянского – бывшего генерального директора телеканала СТБ и руководителя медиагруппы StarLightMedia. Об этом пишет «Украинская правда».

Владимир Бородянский уже прокомментировал свое назначение в Facebook, сообщив, что планирует развивать гуманитарную сферу. «Итак, сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим деятелям искусства поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы», – поделился он.

Также новый советник президента хочет привлекать зарубежных деятелей искусств, создавая для них комфортные условия, чтобы Украина была перспективной площадкой для международных партнеров.

«Чтобы даже не появлялись вопросы, почему сериал “Чернобыль” HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве. Что это значит? Это означает прибыль, которую можно инвестировать в собственное производство и презентацию Украины миру», – отмечает Владимир Бородянский.

По его словам, искусство, спорт и информационная безопасность должны развиваться с четким пониманием конечной цели и того, что государство – их стратегический партнер, защитник и заказчик. А государство должно создать условия для отрасли, в которых она будет работать на своего самого важного заказчика – граждан. Потому что именно гуманитарная сфера формирует культурный капитал государства, а он, в свою очередь, формирует то, как мы живем.

Одним из первых заданий Владимир Бородянский называет создание программы действий, которая станет основой для будущих изменений законодательства и трансформации инфраструктуры гуманитарной сферы. Среди направлений работы будут музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги, а также медиа: СМИ, информационная безопасность, спорт, туризм и благотворительность.

Издание LIGA.net со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает, что Бородянский рассматривается на должность руководителя объединенного министерства, которое предполагается создать из Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта. «Источник сообщает, что именно Бородянский выдвинул идею объединения министерств», – пишет издание.

Фото: stb.ua