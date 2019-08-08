Букмекерская контора в Ирландии запустила футбольный журнал с рекордным тиражом

Ирландская букмекерская контора Paddy Power запускает печатный журнал о футболе Pitch Invader. Букмекеры считают печатное издание бизнесом и обещают не продвигать ставки на футбольные матчи. Об этом пишет thedrum.

В Paddy Power считают, что «в принте можно делать удивительные вещи». Вдохновлялись создатели возрождённым FourFourTwo, журналом Mundial и даже изданием Shortlist. Делать журнал будет команда из шести человек, ведомая главой по PR букмекерской конторы Ли Прайсом. Ранее Прайс был в течение шести лет журналистом The S*n. Отдельно в редакции говорят, что Pitch Invader не станет «глянцевой площадкой для продвижения ставок на спорт».

Тираж журнала — 1,2 миллиона – близок к тиражу Daily Mail. Половина тиража будет распространяться вместе с местными изданиями. Уже есть договорённости с издательским домом Reach (издают The Mirror, Liverpool Echo и др). А вторая половина — по точкам Paddy Power в Ирландии и Великобритании.

Также у журнала будет ещё и онлайн-версия. При этом, в редакции считают, что сначала будет идти в печать, а потом уже на сайт.

Напомним ранее мы писали о том, как онлайн-сервисы США ударились в печать.

Фото: Paddy Power