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Великобритания стала европейским лидером в поставке контента для стриминговых сервисов — исследование

от Telekritika
От Telekritika 243
Главная Диджитал Великобритания стала европейским лидером в поставке контента для стриминговых сервисов — исследование

Доля британского контента колеблется в пределах 26-48% всей видеобиблиотеки стриминговых сервисов.

Исследование «Европейской аудиовизуальной обсерватории» фильмов и телепрограмм в каталогах видео по запросу (VOD) продемонстрировало, что ведущую роль среди европейцев играют британские производители, пишет Rapid TV News.

В части фильмов исследование базировалось на данных из 146 каталогов TVOD (Transactional Video on Demand – видео с временным ограничением доступа) и 136 каталогов SVOD (подписного видео). Остальной контент анализировался по данным 118 каталогов SVOD в 21 стране ЕС и 53 каталогов TVOD из 14 стран ЕС.

«Европейская аудиовизуальная обсерватория» установила, что европейские фильмы и телепрограммы составляют 30% всего контента в TVOD и 26% — в SVOD, при рассмотрении фильмов и сериалов в целом («по заголовкам»). С учетом отдельных эпизодов европейский контент составил 27% для TVOD и 20% для SVOD. Доля американского контента в видео по запросу в ЕС получается самой высокой, если считать статистику поэпизодно, и самой низкой, если рассматривать контент «по заголовкам».

В секторе TVOD британские фильмы и программы составляют 32% и 48% от всего объема европейского контента. За ними следуют французские фильмы и немецкие программы. В секторе SVOD британские фильмы и программы также составляют львиную долю европейского контента.

Напомним, британские медиакорпорации BBC и ITV готовятся запустить стриминговый сервис BritBox.

Фото: pixabay

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