Бренды ищут способы рекламироваться на стриминговых сервисах

Бренды теряют потенциальных клиентов из-за потоковых сервисов, в которых не предусмотрена реклама. Чтобы достучаться до аудитории видеостримингов, используют новые способы, такие как продакт-плейсмент внутри шоу, спонсорство отдельных эпизодов сериала или всего шоу целиком. Об этом сообщает Аdweek.

Вице-президент по партнерству Viacom Digital Харли Блок говорит: «Все бренды хотят быть на Netflix. Это среда без рекламы, но там много внимания. Поскольку вы не можете купить там рекламу, то как еще можно партнерам бренда войти в эту среду, чтобы это имело смысл?». Основная причина, по которой стриминги стали привлекательными для рекламодателей — это то, что рынок телевизионного продакт-плейсмента стремительно растет. Так, в 2018 году он составлял $7,15 млрд, а за год увеличился примерно до $10 млрд. Также СМИ прогнозирует, что с каждым годом сегмент будет расти на 15%.

По этому примеру Branded Entertainment Network, которая помогает брендам оказаться внутри шоу, заключила контракт с Amazon Prime. Теперь стримингу придется интегрировать зерновые каши бренда Cheerios в эпизоды сериала «Удивительная миссис Мэйзел». Что касается Netflix, то он вступил в сотрудничество с агентством Awesomeness. Так, в сериал «Безделушки» внедряется бренд одежды Hollister.

Фото: pixabay

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