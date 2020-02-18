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Бородянский заявил, что медиагруппы Украины будут предоставлять контент телеканалу для ОРДЛО

от Telekritika
От Telekritika 762
Главная Новости Бородянский заявил, что медиагруппы Украины будут предоставлять контент телеканалу для ОРДЛО

Телеканал планируется к запуску в начале марта.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинские медиагруппы будут предоставлять контент телеканалу для ОРДЛО.  Об этом он сказал в интервью для Deutsche Welle.

«У нас есть договоренности с телевизионными группами Украины о том, что они будут предоставлять свой лучший контент этому телеканалу бесплатно. Никто обогащаться не будет. Например, медиагруппа «Украина» согласилась предоставлять такой эксклюзивный продукт, как футбольные матчи, включительно с матчами «Шахтаря». Там будут разные продукты разных медиагрупп. И нет никакого плана о том, что это будет моноканал», — сказал Бородянский.

По словам министра, на данный момент идет формирование сетки, и канал будет вещать на двух языках: русском и украинском. «Цель этого канала – доносить правду про Украину», так как через российские телеканалы звучит много манипуляций… Мы должны рассказать правду о себе, сказать ясно о том, как будет происходить реинтеграция Донбасса. Рассказать о правосудии переходного периода. Люди должны понять, к чему стремится Украина, что она не стремиться к войне, а хочет мира». 

Напомним,  Бородянский обещает усилить иновещание после запуска телеканала для временно-оккупированных территорий. Назвать формат иновещателя и сроки его перезапуска министр пока не готов.

Телеканал для ОРДЛО планируется к запуску в начале марта.

Фото: Александра Йорк

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