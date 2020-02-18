Бородянский заявил, что медиагруппы Украины будут предоставлять контент телеканалу для ОРДЛО

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинские медиагруппы будут предоставлять контент телеканалу для ОРДЛО. Об этом он сказал в интервью для Deutsche Welle.

«У нас есть договоренности с телевизионными группами Украины о том, что они будут предоставлять свой лучший контент этому телеканалу бесплатно. Никто обогащаться не будет. Например, медиагруппа «Украина» согласилась предоставлять такой эксклюзивный продукт, как футбольные матчи, включительно с матчами «Шахтаря». Там будут разные продукты разных медиагрупп. И нет никакого плана о том, что это будет моноканал», — сказал Бородянский.

По словам министра, на данный момент идет формирование сетки, и канал будет вещать на двух языках: русском и украинском. «Цель этого канала – доносить правду про Украину», так как через российские телеканалы звучит много манипуляций… Мы должны рассказать правду о себе, сказать ясно о том, как будет происходить реинтеграция Донбасса. Рассказать о правосудии переходного периода. Люди должны понять, к чему стремится Украина, что она не стремиться к войне, а хочет мира».

Напомним, Бородянский обещает усилить иновещание после запуска телеканала для временно-оккупированных территорий. Назвать формат иновещателя и сроки его перезапуска министр пока не готов.

Телеканал для ОРДЛО планируется к запуску в начале марта.

Фото: Александра Йорк

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