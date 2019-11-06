НовостиСМИ

Бородянский выступил за усиление ответственности за фейки и манипуляции в СМИ

от Telekritika
От Telekritika 608
Главная Новости Бородянский выступил за усиление ответственности за фейки и манипуляции в СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предлагает ввести административную и криминальную ответственность за распространение журналистами неправдивой и манипулятивной информации.

6 ноября в Верховной Раде Украины во время слушаний на тему «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения» министр Владимир Бородянский заявил, что государство должно защищать права журналистов, но и сами медийщики должны нести ответственность за распространение материалов, которые манипулируют общественным мнением.

«Ответственность журналистов за распространение неправдивой и манипулятивной информации должна быть усилена. И это третья часть наших важных изменений, о которых я уже говорил. А именно — введение в законодательство понятий «манипулирования общественным мнением», «манипулирования общественным сознанием» и их критериев , а также введение как административной, так и уголовной ответственности за заказ и осуществления такого манипулирования».

Он также заявил, что государство должно выстроить баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова: «Не будет ответственности — не будет защиты».

Также Бородянский в Раде заявил, что должна быть усилена ответственность за обнародование личных данных съемочной группы программы «Схемы». Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко предложил создать при ГПУ и МВД специальные следственные подразделения для расследования преступлений против журналистов.

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Милу Кунис призывают отказаться от сексистской награды

25.01.2018

«Новый канал» объявил о премьере сериала «Первые ласточки»

09.10.2019

В Брюсселе покажут украинское кино

17.01.2018

Ани Лорак спровоцировала слухи о своем разводе

07.08.2018

? Как The New York Times выжила в...

23.04.2019

Пэрис Хилтон объявила награду за украденную собаку

23.01.2018

Paramount Comedy анонсировал премьеру нового сериала

29.05.2019

? Голобородько мог быть не президентом, а мэром

20.05.2019

CNN возглавил рейтинг самых посещаемых новостных сайтов в...

24.05.2018

? «Видоизмененный углерод» в аниме и финал «Теории...

12.03.2019