Бородянский выступил за усиление ответственности за фейки и манипуляции в СМИ

6 ноября в Верховной Раде Украины во время слушаний на тему «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения» министр Владимир Бородянский заявил, что государство должно защищать права журналистов, но и сами медийщики должны нести ответственность за распространение материалов, которые манипулируют общественным мнением.

«Ответственность журналистов за распространение неправдивой и манипулятивной информации должна быть усилена. И это третья часть наших важных изменений, о которых я уже говорил. А именно — введение в законодательство понятий «манипулирования общественным мнением», «манипулирования общественным сознанием» и их критериев , а также введение как административной, так и уголовной ответственности за заказ и осуществления такого манипулирования».

Он также заявил, что государство должно выстроить баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова: «Не будет ответственности — не будет защиты».

Также Бородянский в Раде заявил, что должна быть усилена ответственность за обнародование личных данных съемочной группы программы «Схемы». Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко предложил создать при ГПУ и МВД специальные следственные подразделения для расследования преступлений против журналистов.

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