Бородянский о рибейтах, русскоязычном канале, запрете росконтента и спонсорах «гуманитарного офиса»

Рада в ближайшее время усовершенствует законы о кэш-рибейтах, чтобы заработала процедура возвращения денег; также планируется повышение процента возврата денег при съемках кино в Украине – с нынешних 16,6% до 25–30%: «Насколько я знаю, профильный комитет Александра Ткаченко уже подал его (закон. – Ред.). Каждый из этих законов прошел этапы рассмотрения в Раде и, я надеюсь, их примут. Их просто нужно протолкнуть. И сделать страну в этом отношении конкурентной по сравнению с той же Польшей, где кэш-рибейт составляет 30%. Мы хотим повысить до 25%+5», – сообщил Владимир Бородянский lb.ua.

Идею Офиса президента о запуске русскоязычного телеканала Бородянский прокомментировал так: «Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим. Мое отношение такое: я считаю, что в начале мы должны сформулировать задачу. Мы хотим создать русскоязычный телеканал, чтобы что? Что значит “вернуть умы”? Как мы это будем мерять? Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования. вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали “Окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом”. Стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов».

Министр поддерживает запрет на российскую киносериальную продукцию и черный список российских артистов: «Первое: у нас происходит гибридная война с Российской Федерацией. На наше культурное пространство постоянно возникает воздействие со стороны РФ. Актеры и другие известные люди могут являться носителями этого воздействия. Должна ли страна в этой ситуации принимать решение в пользу национальных интересов? Да, должна. Точка. Теперь надо определиться: как решить эту проблему и как реагировать на условного Пореченкова, который поехал в зону боевых действий пострелять? Мы как государство должны дать оценку этому, сказать: “Парни, вы куда? Оборзели, что ли? Будет запрещен въезд”. Мы тут защищаем свои национальные интересы. В том числе запретительными мерами. Это нормально. Я не хочу говорить про списки, я хочу о том, какую задачу мы решаем. Надо выработать правила, и если человек эти правила нарушает, он попадает в список».

Комментируя вопрос о владении Виктором Медведчуком тремя информационными телеканалами, Владимир Бородянский акцентирует на том, что на время военных конфликтов Украина должна более тщательно защищать информационное пространство от внешнего воздействия: «Давайте оторвемся от конкретного Медведчука. Вопрос первый: манипулятивны ли сегодня телевизионные СМИ в Украине? Мы должны все вместе определить, что является информационной угрозой. Должны появиться институции, которые в состоянии выносить какие-то вердикты в этой сфере, которые становятся обязательными. У этой задачи с манипуляциями нет простого решения, есть набор решений, который их уменьшит. Плюс мы находимся в положении страны, которая воюет. На период этого времени наше пространство может и должно быть защищено более агрессивно. Зло же не то, что Медведчук владеет тремя каналами. Зло – то, что, на твой взгляд, существует возможность манипулирования общественным мнением. Я должен создавать политики, которые будут защищать общество от манипуляций. Вот моя задача. Безотносительно конкретных фамилий. Есть мониторинг Internews. В нем написано, что эти телеканалы манипулируют в пользу страны-агрессора? Если написано, значит, так и есть. Я за то, чтобы мы начали строить нормальные взаимоотношения с институциями, которые занимаются профессионально этими аспектами. Я знаю методику, по которой они проводят этот мониторинг, поэтому я им абсолютно доверяю».

Также Владимир Бородянский рассказал, кто из бизнесменов проспонсировал новосозданную общественную организацию «Змінюємось разом», которая заведует Офисом по разработке гуманитарной политики Украины при новосозданном министерстве – это президент холдинга MTI (Intertop, Ecco, Skechers и Pandora) Владимир Цой и основатель «Укр-Китай Коммуникейшин» и соучредитель Young Business Club Вячеслав Лысенко.

Вместе с тем Бородянский рассказал, чем занимался последние полгода после ухода со StarLightMedia: «Сначала уехал в Штаты на две недели, потом был в Австрии, оттуда мы уехали в Новую Зеландию и Австралию, а уже потом я был на небольшом языковом обучении в Англии. Начиная с лета, я планировал возвращаться к работе и заниматься стартапом. Стартап очень понятный, он находится на стыке туризма и контента. Я считаю, что переживания, которые человек испытывает, когда путешествует по миру, усиливаются, когда параллельно ему рассказывают очень качественные истории. Поэтому была идея сделать систему рассказывания таких историй, которые человек может послушать в любой момент времени. Условно говоря, ты приехал в Киев, сел в убер и начинаешь погружаться в контекст этого города при помощи историй. Мы сделали исследование, поняли, как рассказать много разных историй разным людям из разных стран. Но мне предложили поработать на государство».

Напомним, 29 июля Владимир Бородянский стал внештатным советником президента по гуманитарным вопросам. 29 августа был назначен министром культуры молодежи и спорта, после чего на своей странице обнародовал координаторов десяти направлений созданного при министерстве Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Фото: SLM