⚖ Бойко проиграл «Общественному» суд по отказу транслировать ролик о доходах президента
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⚖ Бойко проиграл «Общественному» суд по отказу транслировать ролик о доходах президента

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Новости ⚖ Бойко проиграл «Общественному» суд по отказу транслировать ролик о доходах президента

Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата на пост президента Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросу размещения предвыборного ролика.

Соответствующее решение суд принял 19 марта, сообщает НОТУ.

«Суд установил, что истец не представил никаких доказательств противоправности действий общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что ПАО «НОТУ» не нарушало требований действующего законодательства о выборах, так же как не нарушало и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса», – комментируют решение суда в компании.

Ранее «Оппозиционная платформа – За життя» просила НОТУ разместить политическую рекламу Бойко. В НОТУ обратили внимание на нарушения законодательства и попросили устранить их для возможности размещения в эфире, чего партия не сделала, распространив заявление о «цензуре» со стороны НОТУ. На «Общественном» указали на манипуляции партии, уверяя, что предоставляют равные возможности всем кандидатам в президенты. После этого Юрий Бойко обратился в суд с требованием признать противоправным неразмещение его ролика в эфире каналов НОТУ.

Напомним, по словам партии, НОТУ отказалась показать в эфире рекламный ролик Бойко из-за фразы, что «президент разбогател в десятки раз, а украинские пенсионеры обеднели вдвое». В политсиле настаивают на том, что сравнение деклараций президента Украины на начало 2018 года и начало 2019 года демонстрирует, что его доходы увеличились в 82 раза. В НОТУ сообщили, что также просили убрать из видео флаги Украины и изображения других людей, если они не давали разрешения на их использование.

Издание «Українські новини» 19 марта сообщило, что НОТУ ходатайствует о привлечении в качестве третьего лица действующего президента, так как спорная фраза в ролике касается утверждения о его доходах, подтверждая это соответствующим скрином. 

Как сообщала «Телекритика», ранее НОТУ публично сообщала, что отказывается от рекламы алкоголя и политической рекламы в период вне выборов, аргументировав это несоответствием стандартам общественного вещания. После принятия антикризисных мероприятий осенью прошлого года телеканал «UA:Перший» с 6 ноября начал ежедневно транслировать телемагазин ювелирных изделий «Тюсо». Телемагазин, в частности, предлагал зрителям купить цепочку, покрытую «тремя слоями золота», и украшение с «марсианским топазом от бесплодия». Пресс-служба НОТУ тогда отказалась прокомментировать «Телекритике», как такая реклама вписывается в концепцию общественного вещателя.

Фото:  «Оппозиционная платформа – За життя»

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