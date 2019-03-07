Бойко подал в суд на «Общественное» за отказ транслировать ролик о доходах президента
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Бойко подал в суд на «Общественное» за отказ транслировать ролик о доходах президента

от Telekritika
От Telekritika 25
Главная Новости Бойко подал в суд на «Общественное» за отказ транслировать ролик о доходах президента

Штаб кандидата в президенты от «Оппозиционной платформы "За життя"» Юрия Бойко подал в суд на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины из-за отказа транслировать его предвыборный ролик.

Иск подан в Шевченковский райсуд Киева. Об этом сообщается на сайте политической силы. 

Представители Бойко требуют признать незаконной бездеятельность НОТУ и обязать телекомпанию разместить избирательный ролик в эфире. По мнению штаба, вещатель предпринял попытку цензуры, поскольку служит власти: «НОТУ является государственной телерадиокомпанией, соответственно, незаконный отказ имеет все признаки политической цензуры, – говорится в заявлении. – Не может телеканал, который называет себя «общественным» и финансируется за счет граждан Украины, на деле служить интересам власти».

Напомним, 6 марта НОТУ рассказала об отказе штабу Юрия Бойко в размещении агитационного ролика в ответ на публикацию партии. Компания сообщила, что не показала один из роликов из-за выявленных в нем нарушений – в ролике показан флаг Украины и «приводится манипулятивная информация о том, что нынешний президент разбогател в десятки раз». В политсиле настаивают на том, что сравнение деклараций президента Украины на начало 2018 года и начало 2019 года демонстрирует, что его доходы увеличились в 82 раза.

Как сообщала «Телекритика», ранее НОТУ публично сообщала, что отказывается от рекламы алкоголя и политической рекламы в период вне выборов, аргументировав это несоответствием стандартам общественного вещания. После принятия антикризисных мероприятий осенью прошлого года телеканал «UA:Перший» с 6 ноября начал ежедневно транслировать телемагазин ювелирных изделий «Тюсо». Телемагазин, в частности, предлагал зрителям купить цепочку, покрытую «тремя слоями золота», и украшение с «марсианским топазом от бесплодия». Пресс-служба НОТУ тогда отказалась комментировать «Телекритике», как такая реклама вписывается в концепцию общественного вещателя.

Фото: скиншот Интера

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