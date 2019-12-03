КиноНовости

Бюджет на кино Украинского культурного фонда в 2020-м уменьшится с 400 млн до 150 млн

от Telekritika
От Telekritika 226
Главная Кино Бюджет на кино Украинского культурного фонда в 2020-м уменьшится с 400 млн до 150 млн

В 2020-м общая сумма финансирования УКФ не изменится и составит 700 млн гривен.

Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) выделит на Украинский культурный фонд в 2020 году 700 млн гривен. В 2019 году бюджет составлял аналогичную сумму, но в этот раз существенно изменится перераспределение по направлениям и общие правила. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

МКМС также стратегически планирует все деньги, направленные на финансирование кинопроектов, сконцентрировать на Госкино. Поэтому бюджет на кинопроекты в 2020-м в рамках УКФ уменьшится с 400 млн до 150 млн.

Вместо этого вдвое увеличится финансирование работы УКФ, несвязанной с кино: с 250 млн до 500 млн грн.

Бюджет на кино Украинского культурного фонда в 2020-м уменьшится с 400 млн до 150 млнТакже расширились возможности подачи заявок: теперь от одного участника может быть подано до 30 заявок (ранее доступна была лишь одна). А утвердительный ответ от фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение.

Отметим, наблюдательный совет УКФ возглавляет Марина Порошенко.

Напомним, ранее Министерство культуры, молодежи и спорта 15 ноября в «Укринформе» презентовало концепцию своего видения вопроса свободы слова и дезинформации.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Министерство цифровой трансформации и Visa подписали Меморандум о...

22.11.2019

StarLightMedia объявляет набор на креативный хакатон по созданию...

03.12.2019

ВВС в своем контенте обратит особое внимание на...

03.12.2019

Депутат от «Слуги народа» считает, что пора «приглушить»...

29.11.2019

Медиагруппа Ахметова запускает информационный телеканал «Украина 24»

08.11.2019

Еще две радиостанции приостановили свое вещание в цифровой...

29.11.2019

Cкорость широкополосного интернета в Украине увеличилась на 10,4%...

29.11.2019

Карпачев возвращается на СТБ

21.11.2019

На американском Esquire успешно работает «индивидуальная» подписка  

11.11.2019

Instagram тестирует новую функцию, которая напоминает TikTok

12.11.2019