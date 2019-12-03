Бюджет на кино Украинского культурного фонда в 2020-м уменьшится с 400 млн до 150 млн

Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) выделит на Украинский культурный фонд в 2020 году 700 млн гривен. В 2019 году бюджет составлял аналогичную сумму, но в этот раз существенно изменится перераспределение по направлениям и общие правила. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

МКМС также стратегически планирует все деньги, направленные на финансирование кинопроектов, сконцентрировать на Госкино. Поэтому бюджет на кинопроекты в 2020-м в рамках УКФ уменьшится с 400 млн до 150 млн.

Вместо этого вдвое увеличится финансирование работы УКФ, несвязанной с кино: с 250 млн до 500 млн грн.

Также расширились возможности подачи заявок: теперь от одного участника может быть подано до 30 заявок (ранее доступна была лишь одна). А утвердительный ответ от фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение.

Отметим, наблюдательный совет УКФ возглавляет Марина Порошенко.

Напомним, ранее Министерство культуры, молодежи и спорта 15 ноября в «Укринформе» презентовало концепцию своего видения вопроса свободы слова и дезинформации.

Фото: Unsplash

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