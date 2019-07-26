Без Зеленского, но со звездами: в Одессе снимают «Женский Квартал»

В Одессе прошло первое выступление коллектива «Квартал 95» без Владимира Зеленского. Постановкой номеров для «Женского Квартала» занимался Александр Пикалов. Шоу длилось около трех часов. По отзывам поклонников, это выступление стало одним из самых сильных у «Женского Квартала» за время существования проекта.

Звезда шоу Елена Кравец в монологах рассказала, почему дорога из Киева в Одессу заняла у команды 23 часа вместо обычных 5-6. Также зрители впервые смогли услышать, как Елена поет: в одном из номеров она исполнила композицию-гимн всех сидящих на диете. Ей помогали участница «Женского Квартала» Марта Адамчук и «вечно худеющая» Наталья Могилевская. Также в программе приняли участие Оля Полякова и Melovin. В зале – известные гости: Маша Ефросинина, Евгений Кошевой, Степан Казанин и Сергей Сивохо.

Также в Одессе пройдут записи еще двух программ «Лиги смеха». Это традиционный Летний кубок и Кубок чемпионов. С командами выступят звездные тренеры: за Летний кубок с ними поборются Влад Яма, Гарик Бирча, Наталья Могилевская, Юрий Ткач и Станислав Боклан. А за чемпионский титул – Игорь Ласточкин, Юрий Горбунов, Оля Полякова, Елена Кравец и Сергей Сивохо. Напомним, вместо Владимира Зеленского ведущим «Лиги смеха» будет Евгений Кошевой.

Телеверсию концерта «Женский Квартал» можно будет увидеть в новом сезоне на канале «1+1».

На днях «Телекритика» писала о том, как проходят съемки звездного шоу «Шалена зірка».

Фото: «1+1»