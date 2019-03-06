Автору ресурса «Антифашист» объявили подозрение

Об этом сообщает прокуратура Крыма (работает на территории материковой Украины), не называя имени, но демонстрируя скриншот материала «Референдум в Крыму: не уход, а возвращение» за 16 марта 2014 года его авторства.

5 марта представители прокуратуры АРК и СБУ провели обыск по месту жительства Cкачко в рамках расследования о «распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины».

«Во время обыска были обнаружены и изъяты ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующей оккупацию полуострова», – информирует прокуратура Крыма.

Владимиру Скачко сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК (умышленные действия по изменению границ Украины и публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, если они совершены представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо совмещены с разжиганием национальной или религиозной вражды).

«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия», – отмечает прокуратура АРК.

Сам Владимир Скачко заявил изданию «Страна», что ему вручили подозрение и повестку на допрос на 11 часов 10 марта.

«Меня обвиняют, что якобы я действовал в сговоре с руководителем “РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Хотя кратковременные трудовые отношения редактора и журналиста не являются сговором, а просто трудовыми отношениями. Для того чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским, но зачем это и кому это нужно – я не знаю», – заявил он.

Также он сообщил, что в 2014 году действительно сотрудничал с «РИА Новости» и «Украина.ру», но их совместная работа быстро завершилась. «Базируется все на статье от 16 марта 2014 года “Референдум в Крыму – не уход, а возвращение?” и “Федерализация – путь спасения целостности или дробление Украины?”. Но я везде ставил вопросы и обсуждал. Следовательно, призывов в статьях нет никаких. Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуацию в Украине», – добавил Скачко.

По словам Скачко, в ходе обыска филолог нескольких часов вычитывала его тексты.

«По мнению этой женщины-специалиста, я не люблю Украину. Например, в моих текстах были фразы “гражданская война”, “ненька” в кавычках, “киевский режим”. Она называла это все нарративами и маркерами российской пропаганды, которые мне якобы спущены откуда-то», – заявил он.

Напомним, в Херсонском суде рассматривают дело главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который был задержан в мае 2018 года по статье о государственной измене. Вчера уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 9 марта Вышинского этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО.

Фото: скриншот ТВЦ