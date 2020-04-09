«Армія FM – військове радіо» будет вещать в Мелитополе

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания 9 апреля подвела итоги конкурса, который объявляла для развития военно-патриотичного радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Нацрады.

По результатам конкурса победителем на частоте 92,3 МГц в Мелитополе стала Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины («Армія FM – військове радіо»). Объем вещания на этой частоте составит 24 часа в сутки.

В Нацраде отметили, что требования к программной концепции вещания предполагают трансляцию программ, освещающих деятельность Вооруженных Сил Украины, операции Объединенных сил, деятельности ветеранов АТО и событий, происходящих на территориях, которые являются временно оккупированными и неподконтрольными государственной власти Украины. Кроме того, предусмотрено изготовление и распространение не менее 30% программ на военно-патриотическую тематику.

Напомним, с 1 апреля 2020 года радиоканалы «Суспільного»: «UA: Українське радіо», «UA: Радіо: Промінь» и «UA: Радіо Культура» начинают FM-вещание еще в 13 городах Украины.

Фото: Армія FM

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