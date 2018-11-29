«Армія FM» стала победителем конкурса на три FM-частоты

Единственным его участником была радиостанция Министерства обороны «Армія FM». Вещателю досталось все три FM-частоты в областных городах, которые были выставлены на конкурс, – в Виннице (99,3 МГц; мощность 1 кВт), Житомире (104,5 МГц; 100 Вт) и Киеве (94,6 МГц; 200 Вт).

Конкурс был объявлен Нацсоветом 6 сентября. Изначально регулятор планировал объявить конкурс в июле. Но тогда члены регулятора провалили голосование по этому вопросу, назвав конкурсное задание «сырым». В новом конкурсном задании прописано, что победитель обязан освещать деятельность Вооруженных сил Украины и Операции объединенных сил, деятельность ветеранов АТО и события на оккупированных территориях; 50% эфира должен составлять контент на военно-патриотическую тематику. Радиостанция не может менять формат вещания на время действия лицензии.

О структуре и планах.Единственный вещатель, на сегодняшний день соответствующий этому формату, – радиостанция Минобороны «Армія FM», которая вещает в FM-диапазоне Донецкой и Луганской областей. Также радиостанция имеет лицензию на цифровое вещание в Киеве (экспериментальный проект Нацсовета и Концерна РРТ). Общая сумма лицензионного сбора составляет свыше 1 млн грн. Как государственная радиостанция «Армія FM» получила 90% скидки.

Представители «Армія FM» сообщили членам Нацсовета, что смогут начать вещание в начале следующего года. У радиостанции, в частности, уже есть передатчики. В планах «Армія FM» расширение коллектива еще на 20 человек. У радиостанции есть собственное утреннее шоу «Рота подъем», а также ряд тематических и авторских программ. В частности, «Исторический час», «Будем жить», «Ветерано бизнес» и программа поздравлений «Привет в АТО». В эфире радиостанции отсутствуют русскоязычные песни.

Примечательно, что 18 октября радиостанция не прошла плановую проверку из-за нарушение программной концепции, в частности, уменьшения информационного вещания. Тогда радиостанция получила предупреждение и два месяца на исправление. Вещатель уменьшил объем информационных передач с 8 часов 30 минут в сутки до 2 часов 15 минут; культурных – с 45 минут до 31 минуты; научно-просветительских – с 30 минут до 16 секунд; а образовательные (по лицензии – 30 минут в сутки) и другие передачи (15 минут) вещатель не транслировал. Информационные программы заменили музыкальными произведениями. Исправила ли радиостанция эти нарушения, на конкурсе не сообщалось.

История вопроса. Военно-патриотическая радиостанция «Армія FM» входит в Центральную телерадиостудию Министерства обороны Украины вместе с «Военным телевидением», которое работает как продакшен, производя около 5 еженедельных программ и раздавая их информационным телеканалам («24» и «5 канал»). Радиостанция была создана в марте 2015-го исключительно для вещания на Донбассе, в зоне разграничения.

Сейчас в резерве Нацсовета больше 80 свободных FM-частот, 35 из них – аннулированные частоты «Радиогруппы УМХ». Почему регулятор не объявляет конкурс на эти частоты, не сообщалось.

Ранее против проведения форматных конкурсов радиовещателей выступал наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины, мотивируя тем, что проведение форматных конкурсов возможно только после получения общенационального FM-покрытия общественными радиостанциями «Проминь» и «Культура».

Фото: mil.gov.ua

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