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Апелляционный суд Киева поддержал блокировку 17 украинских сайтов

от Telekritika
От Telekritika 1235
Главная Новости Апелляционный суд Киева поддержал блокировку 17 украинских сайтов

Среди заблокированных ресурсов — Enigma, informator.news, блоги сайта «Корреспондент» и другие.

25 ноября Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалоб на решение Печерского районного суда города Киева о блокировке 17 сайтов, среди которых ряд украинских СМИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Платформы прав человека и член Коалиции “За вільний Інтернет” Александр Бурмагин, который представляет интересы собственника сайта Enigma в суде.

“Киевский Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Это жесть, товарищи. Попробуем поставить вопрос перед ВСУ и ЕСПЧ. Но сам прецедент… До этого суды второй инстанции такое не пропускали”, — написал адвокат.

Напомним, решение о блокировке информресурса enigma.ua и еще 16 сайтов вынесено 23 июля 2019 судьей Печерского районного суда города Киева С.В.Волком в рамках уголовного дела № 757/38387/19-к.

ОО “Лаборатория цифровой безопасности”, которая входит в Коалицию “За вільний Інтернет” и вместе с Александром Бурмагиным защищает интересы enigma.ua, считает, что решение следственного судьи противоречит как действующему законодательству Украины, так и международным стандартам в сфере защиты свободы слова. По мнению юристов Лаборатории, подобная судебная практика открывает возможности серьезных злоупотреблений и нарушений свободы слова и свободы СМИ.

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