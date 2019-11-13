Анонимный автор собрал таблицу с зарплатами работников СМИ в Америке

Десятки работников медиа США начали распространять электронную таблицу с подробным описанием заработной платы в различных изданиях, стремясь пролить свет на различия в оплате труда. Об этом сообщил Bloomberg.

В электронной таблице указаны названии компаний, зарплата, опыт работы и должностные обязанности в самых разных медиаорганизациях, включая New York Times, BuzzFeed, Wall Street Journal, CNN, Vice и Conde Nast. Также в файле указана гендерная идентичность и этническая принадлежность журналистов.

«Говорить о том, много или мало вы зарабатываете денег — кажется табу, но так не должно быть», — говорится в сообщении в верхней части документа. Также автор пишет, что цель этого файла – получение повышения: «Разве не было бы здорово узнать, что делают ваши сверстники, чтобы вы могли использовать это для повышения?»; «Давайте поделимся тем, что мы делаем, и любой соответствующей информацией, чтобы помочь друг другу». В документе также есть ссылка на Google-форму, где можно поделиться информацией о себе.

Так, согласно документу, заместитель редактора в New York Times зарабатывает $145 тыс. в год, а штатный сотрудник Vice зарабатывает $62 тыс.; редактор CNN получает $110 тыс., плюс бонусы, а штатный сотрудник газетной сети Lee Enterprises Inc. в Айове зарабатывает всего $33 тыс. в год.

Также в файле указано, что женский редактор Vox Media зарабатывает $400 тыс. в год на проведении конференций, редактировании, производстве и размещении подкастов.

После ознакомления с таблицей анонимного автора, следует учитывать тот факт, что данные относительно заработных плат могут быть не подтверждены.

Фото: Pexels

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