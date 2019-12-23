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Американским военным запретили пользоваться TikTok

от Telekritika
От Telekritika 636
Главная Диджитал Американским военным запретили пользоваться TikTok

Приложение считают небезопасным.

Служащим военно-морских сил США запретили использовать приложение TikTok на мобильных устройствах, выпущенных правительством. Об этом пишет Reuters.

Причиной стало то, что популярное приложение для коротких видео представляет собой «угрозу кибербезопасности». ВМС также сообщили, что пользователи правительственных мобильных устройств, у которых есть TikTok и которые не удаляют приложение, будут заблокированы из интрасети Военно-морского корпуса.

Представитель Пентагона подполковник Урия Орланд заявил в заявлении, что приказ является частью усилий по «устранению существующих и возникающих угроз».

TikTok пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что в конце октября курсантам армии США было дано указание не использовать TikTok. Это случилось после того, как сенаторы из Демократической и Республиканской партий Чак Шумер и Том Коттон заявили, что приложение TikTok на телефоне может собирать информацию о пользователях и передавать ее китайским спецслужбам.

Напомним, TikTok обогнал Instagram по количеству скачиваний.

Фото: TikTok

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