Amazon обновила стратегию и раздает бесплатные пробники

В августе 2018 года Amazon приступила к разработке новой стратегии, в рамках которой клиентам на дом доставляют бесплатные пробники еды, спортивного питания, корма для животных, косметики, бытовой химии, витаминных и протеиновых смесей.

Для рассылки пробников самая дорогая компания в мире прибегла к помощи машинного обучения, основанного на данных о привычках и предпочтениях пользователей, которыми они делятся на сайта ретейлера.

По мнению аналитиков, подобная стратегия способна увеличить продажи товаров по сравнению с рекламой в соцсетях.

Издание Axios не исключает, что новый формат рассылки может привести к проблемам с конфиденциальностью пользователей. Некоторые могут расценить такой жест от Amazon как нарушение личной свободы. Заметим, что у всех пользователей компании есть шанс исключить себя из числа возможных адресатов пробников, выбрав соответствующую опцию в настройках аккаунта.

Ранее «Телекритика» писала, что сотрудники Amazon делились конфиденциальной информацией о работе интернет-магазина со сторонними компаниями.

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