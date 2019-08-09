Алексей Венедиктов объявил о планах создать украинское бюро «Эха Москвы»

Шеф-редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время своего приезда в Киев объявил о планах открыть украинское бюро и назвал главного редактора. Бюро возглавит, скорее всего, Сакен Аймурзаев, которого Венедиктов назвал действующим спецкором «Эха Москвы» в Киеве. Сакен Аймурзаев в Facebook опроверг это сообщение – он не работает спецкором «Эха Москвы» с 2016 года. После этого Венедиктов рассказал, что другая цель его визита – встреча с друзьями.

Алексей Венедиктов, судя по его чекинам в Twitter, прилетел в Киев 6 августа и уехал 9-го. Это второй визит Венедиктора в украинскую столицу за последнее время – в начале июля он передавал президенту Владимиру Зеленскому письмо от матери руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого в Украине судят за государственную измену.

В комментарии изданию «Страна.ua» он объяснил, что одна из целей его визита – возможное открытие украинского представительства «Эха Москвы», в который входили бы радиостанция, сайт и страницы в соцсетях. «Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию, о том, что происходит в Украине», – рассказал он.

Алексей Венедиктов добавил, что рассматривает возможность появления представительств «Эха Москвы» кроме Киева также в Одессе и Львове. В то же время он выразил надежду на то, что в Украине пересмотрят закон о квотах на радио, который требует, чтобы разговорный контент в радиопередачах составлял не менее 60% их вещания. Хотя квотирование действует только для тех радиостанций, которые имеют украинскую лицензию на вещание и не влияет на представительства иностранных радиостанций, если они не осуществляют вещание на украинских частотах.

«Мои журналисты, которых я верифицировал, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в Россию. На это нужно всего 4–5 человек. Но пока закон о языке (о квотах на радио. – Ред.) запрещает нам это сделать. В разговорах с людьми из новой команды президента Украины я задаю вопрос, а будет ли коррекция закона о языке?» – отметил Венедиктов.

По его словам, работать в представительстве смогут и украинские, и российские журналисты, а возглавит его, скорее всего, Сакен Аймурзаев – нынешний спецкор «Эха Москвы» в Киеве. Впрочем, сам Сакен Аймурзаев в Facebook сообщил, что не работает спецкором «Эха Москвы» с 2016 года. «На данный момент никакой работы у меня нет. Пытаюсь найти достойное занятие. Так что если вы хотите обсудить громкие заголовки и туманные планы – лучше помогите найти конкретное дело», – написал журналист.

В то же время в комментарии «КП в Украине» Алексей Венедиктов рассказал, что другая цель его визита – встреча с друзьями, а также поинтересоваться, «что дальше с Кириллом и что передать его маме».

А на вопрос о том, почему до июля этого года он пять лет не посещал Киев, Венедиктов ответил: «Я не ездил давно, так как не хотел провоцировать никого на домыслы, которые и тут, и там гуляют без конца – что я кремлевский гонец или госдеповский, или моссадовский. Я без поручений и полномочий езжу сам по себе. Помогаю там, где могу, и не мешаю там, где не могу».

Алексей Венедиктов также опубликовал фото своей прогулки по Киеву, в частности на Андреевском спуске, в музее Булгакова и у здания СБУ.

Кроме того, он дал интервью Дмитрию Гордону на канале «Наш», где рассказал, что, по его данным, коммуникацию между официальными Киевом и Москвой президенты поручили с украинской стороны – помощнику президента Андрею Ермаку, с российской – вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Накануне состоялся второй телефонный разговор между президентами Зеленским и Путиным из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе.

«Эхо Москвы» считается одним из либеральных и независимых СМИ в России, а сам Алексей Венедиктов – «специалистом» по российскому президенту Владимиру Путину.

В то же время ряд украинских активистов выразили протест против возможного открытия представительства «Эха Москвы» в Украине. «Нам здесь только не хватало, чтобы в Киев еще приперся российский пропагандист, чтобы делать филиал Москвы», – написал в Facebook активист Сергей Стерненко.

Напомним, почти 2/3 акций «Эха Москвы» принадлежат «Газпром-Медиа Холдингу».

Фото: «Эхо Москвы»