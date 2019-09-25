Алексей Гончарук — журналистке Страна.ua: «Зачем вы распространяете ложь?»

25 сентября после заседания Кабинета министров состоялся брифинг, во время которого журналистка издания «Страна.uа» спросила Гончарука о причинах назначения заместителем министра внутренних дел Антона Геращенко. Об этом сообщила «Украинская Правда».

«Этой зимой вы вместе с Антоном Геращенко презентовали совместный проект – движение «Люди важливі». Причем, как говорят, именно Антон Геращенко его финансировал. Связано ли с этим его сегодняшнее назначение заместителем министра?» – задала вопрос журналистка.

Гончарук в ответ спросил, зачем издание распространяет ложь. Ведь, по словам премьера, он с Антоном Геращенко никаких движений не презентовал. «Вы – СМИ или распространитель фейков, скажите мне пожалуйста?» – ответил Гончарук.

Также он заявил, что не вмешивается в кадровую политику министров, если для этого нет достаточных оснований.

Напомним, 24 сентября Алексей Гончарук запустил свой YouTube-канал «Чашка премьера». В нем премьер отвечает на комментарии украинцев, а также рассказывает о новостях Кабинета министров.

Фото: УНИАН

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