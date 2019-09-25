НовостиСМИ

Алексей Гончарук — журналистке Страна.ua: «Зачем вы распространяете ложь?»

от Telekritika
От Telekritika 454
Главная Новости Алексей Гончарук — журналистке Страна.ua: «Зачем вы распространяете ложь?»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвенил журналистку «Страна.ua» в распространении лжи

25 сентября после заседания Кабинета министров состоялся брифинг, во время которого журналистка издания «Страна.uа» спросила Гончарука о причинах назначения заместителем министра внутренних дел Антона Геращенко. Об этом сообщила «Украинская Правда».

«Этой зимой вы вместе с Антоном Геращенко презентовали совместный проект – движение «Люди важливі». Причем, как говорят, именно Антон Геращенко его финансировал. Связано ли с этим его сегодняшнее назначение заместителем министра?» – задала вопрос журналистка.

Гончарук в ответ спросил, зачем издание распространяет ложь. Ведь, по словам премьера, он с Антоном Геращенко никаких движений не презентовал. «Вы – СМИ или распространитель фейков, скажите мне пожалуйста?» – ответил Гончарук.

Также он заявил, что не вмешивается в кадровую политику министров, если для этого нет достаточных оснований.

Напомним, 24 сентября Алексей Гончарук запустил свой YouTube-канал «Чашка премьера». В нем премьер отвечает на комментарии украинцев, а также рассказывает о новостях Кабинета министров.

Фото: УНИАН

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Стивен Кинг получит премию за литературные заслуги

21.01.2018

Подсчитано: сервис Instagram за шесть лет подорожал в...

26.06.2018

Почему фильм «Черная Пантера» не удалось снять еще...

31.01.2018

Создатели Instagram покинули империю Цукерберга

25.09.2018

1+1 media проведет трансляцию финала турнира WePlay! Dota...

14.02.2019

На «Интере» стартует пятый сезон детского талант-шоу «Круче...

10.09.2019

Журналист BBC предсказал победителей «Оскара» в 2019 году

21.03.2018

❌ Инициатива #забутипровік в новом сезоне «Сніданку після...

19.06.2019

StarMedia будет сотрудничать с кинокомпанией China Film

24.09.2019

В Киеве пройдет юбилейный детский кинофестиваль «Чилдрен Кинофест»

26.04.2018