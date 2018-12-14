Александр Ткаченко – в рейтинге «Фокуса»
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Александр Ткаченко – в рейтинге «Фокуса»

от Telekritika
От Telekritika 72
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Генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко назван одним из самых влиятельных украинцев в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей издания «Фокус».

В список самых влиятельных людей вошли 100 человек, которые, по мнению издания, внесли самый большой личный вклад в развитие Украины в 2018 году.

Александр Ткаченко занял 76 место. Евгений Лященко, генеральный директор «Медиа Группы Украина» – 79 место, Александр Богуцкий, директор-президент телеканала ICTV – 81 место.

Александр Ткаченко – в рейтинге «Фокуса»

Фото: издание «Фокус»

В этом году издание отметило генерального директора «1+1 медиа» благодаря его работе над расширением деятельности группы и за содействие развитию кинопроизводства, в том числе совместно с европейскими продакшен-компаниями. Осенью «1+1 медиа» начала работу над совместным проектом с норвежской компанией Evil Doghouse Production, также «1+1 медиа» снимает полнометражную историческую драму «Черный ворон» по роману Василия Шкляра. Перед группой открываются широкие перспективы для выхода украинского продукта на международный медиарынок.

Фото: Анна Федорук

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