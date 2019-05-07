🔥 Аласания, уйдя в отпуск, остался на посту главы «Общественного»

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины пока не уволил Зураба Аласанию с должности главы правления НОТУ, поскольку тот решил уйти в отпуск. Об этом вчера сообщил на своей Facebook-странице директор Центра демократии и верховенства права, медиаюрист Тарас Шевченко.
«Зураб Аласания воспользовался возможностью, которую дает Кодекс законов о труде, – использовать в конце работы весь отпуск, который остался. Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается на должности до завершения отпуска», – рассказал он.
Тарас Шевченко предположил, что компромиссным было бы решение наблюдательного совета НОТУ отложить увольнение до решения дела судом, так как «сомнения в законности решения велики».
Как отмечалось ранее, глава наблюдательного совета Светлана Остапа в пятницу, 4 мая, сообщила, что член правления Николай Чернотицкий согласился исполнять обязанности Аласании до итогов нового конкурса на пост главы правления, который у «наблюдателя» пока не объявили, объясняя это судебными разбирательствами.
Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией, ссылаясь на пункт о «недостаточной квалификации». 12 февраля наблюдательный совет НОТУ принял решение установить датой расторжения контракта с Зурабом Аласанией 6 мая. Одной из причин увольнения Аласания стало делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с большим объемом полномочий, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 по октябрь 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул его исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.
Фото: НОТУ