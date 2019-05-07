🔥 Аласания, уйдя в отпуск, остался на посту главы «Общественного»

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины пока не уволил Зураба Аласанию с должности главы правления НОТУ, поскольку тот решил уйти в отпуск. Об этом вчера сообщил на своей Facebook-странице директор Центра демократии и верховенства права, медиаюрист Тарас Шевченко.

«Зураб Аласания воспользовался возможностью, которую дает Кодекс законов о труде, – использовать в конце работы весь отпуск, который остался. Таким образом, Зураб Аласания ушел в отпуск и еще остается на должности до завершения отпуска», – рассказал он.

Также медиаюрист напомнил, что Аласания обжаловал в суде решение о его увольнении: «Суд вправе приостановить это увольнение до решения дела по существу. Однако, суд не захотел этого делать. Следующее рассмотрение дела будет аж 11 июня».

Тарас Шевченко предположил, что компромиссным было бы решение наблюдательного совета НОТУ отложить увольнение до решения дела судом, так как «сомнения в законности решения велики».

Как отмечалось ранее, глава наблюдательного совета Светлана Остапа в пятницу, 4 мая, сообщила, что член правления Николай Чернотицкий согласился исполнять обязанности Аласании до итогов нового конкурса на пост главы правления, который у «наблюдателя» пока не объявили, объясняя это судебными разбирательствами.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией, ссылаясь на пункт о «недостаточной квалификации». 12 февраля наблюдательный совет НОТУ принял решение установить датой расторжения контракта с Зурабом Аласанией 6 мая. Одной из причин увольнения Аласания стало делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с большим объемом полномочий, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 по октябрь 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул его исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.

Фото: НОТУ