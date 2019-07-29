ICTV готовит «Абсолютно брехливу історію» о казаках

В Пирогово идут съемки украинского сериала для канала ICTV «Абсолютно брехлива історія». По сюжету, события в телефильме развиваются в XVI веке. Авторы обещают зрителям приключенческую историю о казаках с элементами фантастики. Премьера проекта состоится на III Международном кинофестивале «Бруківка» 13 сентября. Выход актеров обещает стать запоминающимся, ведь они будут в костюмах, в которых снимаются в телефильме.

Главная роль в сериале досталась актеру театра Леси Украинки и заслуженному артисту Украины Юрию Дяку. Компанию ему составят Остап Ступка и Андрей Исаенко, известный по ролям в проектах «Киборги», «Захар Беркут». Также в съемках участвуют Виталий Салий, Мила Сивацкая, Игорь Пискунов, Михаил Кукуюк, Игорь Портянко, Владимир Кравчук, Дмитрий Вивчарюк, Евгений Олейник и другие.

Помимо известных актеров, в проекте принимает участие и популярная украинская фолк-рок-группа Kozak System. Ее участники не только запишут саундтреки к сериалу, но и предстанут перед зрителями в роли казаков-музыкантов в средневековом селе.

«Не часто в Украине создают проекты о средневековье такого высокого уровня, – рассказывает фронтмен группы Иван Леньо, – и для нас это честь, что режиссерская группа заинтересовалась нашей музыкой, да еще и сделала возможным, чтобы песни подошли к проекту. Сначала нам показалось это странным, поскольку наш стиль достаточно современный, но команда убедила, что песни подойдут, поэтому теперь с нетерпением ждем, как они вмонтируются в фильм о казацких временах».

В сериале будут использованы две песни Kozak System – «Ми – Боги» и «Шабля». Также группа создаст несколько новых композиций специально для проекта.

Проект «Абсолютно брехлива історія» собрал команду известных специалистов. Режиссером-постановщиком телефильма стал Александр Березань, генеральным продюсером – Оксана Иванюк. Художник-постановщик –Александр Батенев («Крепостная»), художник по костюмам – Антонина Белинская («Захар Беркут», «Сторожевая застава»), художник по гриму – Лилианна Хома («Сторожевая застава», «Киборги», «Крепостная»).

В телеэфир сериал «Абсолютно брехлива історія» выйдет в следующем году на канале ICTV.

Фото: ICTV