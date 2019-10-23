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Актер Джонни Галэки и сценарист «Теории большого взрыва» будут работать над комедией о киберспорте

от Telekritika
От Telekritika 570
Главная Новости Актер Джонни Галэки и сценарист «Теории большого взрыва» будут работать над комедией о киберспорте

Сериал The Squad расскажет о группе друзей, которым удается найти общий язык с помощью общего интереса к киберспорту.

Комедия The Squad будет первым совместным проектом для актера Джонни Галэки и сценариста Энтони Дель Брокколо после «Теории большого взрыва». Однако на этот раз Галэки попробует себя в роли продюсера. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сценарий сериала заказал холдинг CBS. Тема киберспорта была выбрана неслучайно, так как сейчас он все чаще выходит за пределы своей отрасли. Еще в феврале аналитики спрогнозировали, что в 2019 год киберспортивная индустрия впервые перейдет отметку в $1 млрд по общему доходу.

Шоу будет снято в формате традиционного ситкома — вероятно, с использованием закадрового смеха. 

Сериал The Squad расскажет о группе друзей, которым удается уладить свои частые разногласия и найти общий язык с помощью общего интереса к киберспорту. Цель сериала – показать каково это, «найти свою общину после долгих лет в качестве чужака».

The Squad  — это последний проект, который был результатом общего соглашения Галэки с WBTV, для которого он снимался в «Теории большого взрыва» на протяжение 12 сезонов. Ситком закончился в мае и получил статус самой продолжительной многокамерной комедии на телевидении.

Напомним, ранее стало известно, что Warner Media купила права на показ сериала «Теория большого взрыва» за $1 млрд.

Фото: CBS

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