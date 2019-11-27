Ведущим бэкстейджа первого прямого эфира «Х-фактора» стал Артур Логай

30 ноября участники вокального шоу «Х-фактор» на СТБ, которые преодолели все этапы отбора на кастингах и в тренировочном лагере, выступят в первом прямом эфире. Смотреть прямой эфир шоу можно будет на страничке СТБ в Facebook. Каждую субботу трансляцию бэкстейджа будет вести новый ведущий. Во время первого прямого эфира ведущим станет актер театра и кино Артур Логай. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущей проекта будет Даша Трегубова. Однако в пресс-релизе телеканала не раскрывается личность четвертого члена жюри, который может заменить Андрея Данилко.

«В 10-ом сезоне судейские команды выглядят так: Игорь Кондратюк, категория «Девушки»; Оля Полякова, категория «Старше 30-ти»; Настя Каменских, категория «Парни». А будут ли в этом году за победу в шоу сражаться коллективы, и вернется ли Андрей Данилко в «Х-фактор» или у проекта будет новый член жюри, увидим уже в субботу в 19:00 во время первого прямого эфира 10 сезона шоу «Х-фактор» на СТБ», — сказано в релизе.

Напомним, что 23 ноября во время эфира шоу «Х-фактор» Андрей Данилко заявил о своем уходе с проекта. После этого поклонники артиста запустили в соцсетях флешмоб #ДанилкоПовернись.

Фото: СТБ

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