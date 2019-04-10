🎞 Аким Галимов за деньги Минкульта создает исторический детектив на 8 серий

Аким Галимов, автор и продюсер документально-исторического цикла «Україна. Повернення своєї історії», начал работу над документальным историческим проектом об украинских героях разных эпох. Проект создается в жанре исторического детектива и будет состоять из 8 серий, хронометражем 60 минут.

Каждая серия будет посвящена отдельной личности – гетьманам, королям, религиозным и политическим деятелям, «чьи имена знает весь мир, но которые остаются загадкой для самих украинцев». «Создатели проекта на основе уникальных найденных артефактов и источников расскажут впечатляющую правду о жизни и свершениях героев прошлого и изменят представление многих украинцев о том, кем они являются на самом деле», – говорится в сообщении канала «1+1».

Сериал вошел в число победителей конкурса Министерства культуры по предоставлению государственной финансовой поддержки на производство и распространение фильмов патриотического направления, по результатам которого на 90% профинансирован Минкультом.

Автор проекта пока раскрывает только троих героев цикла: «Анна Киевская, Роксолана, Симон Петлюра. Каждая сцена проекта открывает неизвестную историю этих и других пяти героев. А она была невероятной! Украинские тайны, которые до сих пор хранят стены европейских дворцов, закрытые архивы, артефакты, тайники в подземельях, расследование убийств – шаг за шагом мы будем разгадывать головоломки, чтобы отыскать правду. У нас амбициозная миссия – показать исторический масштаб личностей с украинскими корнями», – говорит Аким Галимов.

Съемки сериала пройдут как на территории Украины, так и за ее пределами. К историческому расследованию будут привлечены известные мировые ученые, а в исследованиях документов и артефактов команда проекта использует сверхсовременную технику.

Над созданием исторического детектива работает команда «1+1 Продакшн»: режиссер-постановщик Дарья Саричева, шеф-редактор Руслан Шарипов, креативный продюсер Ольга Безноско, исполнительный продюсер Владимир Андриюк, линейный продюсер Влад Золотарев, режиссер Евгения Шевчук и редакторы Наталья Майданник, Анна Чертова, Елизавета Невежина.

Напомним, что третий фильм проекта «Україна. Повернення своєї історії» – «Скарби нації» презентовали 16 января 2019 года, перед этим «Телекритика» успела взять интервью у Акима Галимова и поговорить о создающемся проекте.

Ожидается, что новый проект покажут на телеканале «1+1» в 2020 году.

Фото: Анна Федорук