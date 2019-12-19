Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве Шеремета обжаловали арест

18 декабря адвокаты Константин Татарченко и Влад Добош сообщили, что подали апелляцию на арест их подзащитных, подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом юристы написали в Facebook.

Согласно апелляционным жалобам, требуется пересмотреть решение Печерского суда об аресте Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

По мнению Константина Татарченко, Антоненко не совершал криминальных нарушений: «действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал», а следствие не предоставило «ни одного документального подтверждения совершения преступления».

В свою очередь защитник Кузьменко ─ Влад Добош указал, что решение суда «установлено с существенными нарушениями требований криминального процессуального закона и является необоснованным и немотивированным».

Напомним, ранее полиция назвала имена подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.

Фото: pexels

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