24 телеканал проведет телемост с грузинским «Рустави-2»

Главной темой телемоста между 24 каналом и «Рустави-2» станет РФ – общий воинственный сосед. Участники обсудят угрозы, которые идут с российской стороны, и то, как с ними справиться. Во время телемоста поднимут важные вопросы международной политики, в частности, стоит ли рассчитывать на поддержку и гарантии мировых лидеров, как изменились наши страны за период оккупаций и есть ли шанс вернуть свои территории? Анонс телемоста появился на сайте 24.tv.ua.

«В обществе на днях подняли тему о необходимости “пагаварить”. Считаю, что говорить действительно надо! Но при этом тщательно выбирать собеседника! Мы будем говорить с теми, кого уважаем, с кем имеем общие проблемы и общего врага. Мы будем говорить с теми, кто нас понимает. И тут речь идет не о языке общения, это не проблема: с нашими грузинскими коллегами мы будем общаться на русском языке в прямом эфире. Речь о понимании общих ценностей и видения будущего!» – сообщил генеральный директор канала 24 Роман Андрейко.

От украинской стороны в телемосте примут участие известные журналисты и эксперты. Но поставить вопросы и получить ответы во время двустороннего эфира сможет любой зритель. Для этого надо будет зайти в мобильное приложение «Телепортал» на своем смартфоне, выбрать проект «Политанатомия» на 24 канале и написать вопрос. Состав участников телемоста от грузинской стороны обещают опубликовать в ближайшее время.

На днях «Телекритика» рассказывала о ситуации вокруг проведения скандального телемоста между каналами NewsOne и «Россия-1». Для украинского телеканала она закончилась обвинениями в финансировании терроризма и разжигании вражды.

Фото: 24tv.ua