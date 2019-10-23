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«2+2» покажет сериал «CSI: Место преступления»

от Telekritika
От Telekritika 225
Главная Новости «2+2» покажет сериал «CSI: Место преступления»

Остросюжетный детектив начнут показывать с 30 октября.

Телеканал «2+2» покажет американский детектив «CSI: Место преступления», рассказывающий о работе криминалистической лаборатории в городе Лас-Вегас. Дата старта показа — 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба канала.

«CSI: Место преступления» — остросюжетный сериал канала СВS о команде криминалистов из города Лас-Вегас, которая расследует сложные преступления: серийные убийства, ограбления казино, финансовые махинации и похищение людей. Эксперты во главе с капитаном Гилбертом Гриссом раскрывают дела, цепляясь за мельчайшие улики и используя современные технологии.

В сериале снялись Уильям Петерсен, Марж Хелгенбергер, Гари Дурдан, Джордж Идс, Пол Гилфойл и другие.

Напомним, премьера первого сезона «CSI: Место преступления» состоялась еще в 2000 году, после чего сериал продлили на 15 сезонов. За это время криминальный детектив был показан в более 170 странах, а также получил пять номинаций на премию «Эмми» и шесть номинаций на «Золотой глобус».

Отметим, CSI также транслировали телеканалы НТН, «Украина», «НЛО ТВ», «Индиго» и «Солнце».

Ранее «Телекритика» писала, что на «2+2» стартовал детективный сериал с Дарьей Тригубовой.

Фото: CBS

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