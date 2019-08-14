100 лет Козаков: «Украина» покажет историю страны в летописи семьи

Кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн» приступила к съемкам сериала «Сага». 12-серийный фильм создают при поддержке Министерства культуры по заказу канала «Украина». Авторы покажут ключевые события украинской истории через жизнь обычной семьи Козаков.

Сюжетная линия сериала охватит период с 1914 по 2014 годы. Зрители увидят сто лет скитаний, преследований и борьбы за свободу на примере украинской семьи. Шесть поколений рода Козаков станут свидетелями страшных событий: от советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы они пронесут любовь к семье, детям и Украине.

Главный продюсер департамента кино-сериального производства канала «Украина» Наталья Стрибук рассказала о новом телефильме: «Это, пожалуй, самый грандиозный из проектов канала “Украина”. Зрители увидят огромный кусок истории нашей страны. Несколько поколений украинской семьи переживут на экране и войны, и революции, пройдут через личные испытания, будут любить, ненавидеть, предавать и исправлять собственные ошибки, но останутся семьей».

Как утверждает один из продюсеров кинокомпании «Три-Я-Да Продакшн» Сергей Баранов, это первый проект такого масштаба в Украине. «Сага» – первый украинский опыт съемок сериала, который охватывает различные исторические эпохи. Сегодня мало кто помнит о некоторых трагических событиях, которые пережила наша страна. Одной из особенностей фильма является то, что в нем задействованы около 300 профессиональных актеров».

В фильме покажут Киев 30-х годов, оккупированный оперный театр, Куреневскую трагедию и другие важные исторические события. Проект поддерживает Министерство культуры, поэтому большинство съемок проходит в музеях, используется большое количество антиквариата, костюмы актеров полностью аутентичны. Специально для съемок телесериала создали две отдельные квартиры, в которых живут главные герои, и где в мельчайших подробностях передают смену эпох.

В телефильме снимаются: Ада Роговцева, Наталия Денисенко, Дарья Плахтий, Александра Люта, Лилия Цвеликова, Игорь Пазич, Григорий Бакланов, Яков Кучеревский, Николай Боклан, Алина Коваленко, Юрий Дьяк.

Режиссер – Дмитрий Лактионов, оператор-постановщик – Михаил Марков.

Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Сергей Баранов, Игорь Волков.

Ранее «Телекритика» сообщала, что канал «Украина» покажет экранизацию романа Сергея Жадана.

Фото: «Украина»