«1+1» утвердил продолжение сериала «Останній москаль»

Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

«»Останній москаль» – один из самых успешных сериалов собственного производства «Плюсов» за всю историю канала. Лента стала популярной не только в Украине, но и далеко за ее пределами, а высказывания наших героев стали крылатыми. Сериал нашел отклик в сердцах зрителей, и они продолжают интересоваться, когда же будет продолжение. Поэтому было принято решение создать продолжение. К работе над ним мы пригласили ту же сценарную группу, которая работала над первым сезоном, поэтому верим, что зрителям ленты сериал придется по душе», – комментирует генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

Автором сценария стал Николай Куцик, работавший над оригинальной историей. «Как только канал выступил с инициативой создать продолжение, мы с радостью согласились – рассказывает главный сценарист сериала Николай Куцик. – За эти годы у нас накопилось идей на восемь сезонов и три полнометражных фильма. Так главная задача сейчас – выбрать лучшее, чтобы возвращение сериала на экраны стало таким же знаковым событием, как и премьера».

Главным героем первых двух сезонов сериала был сын российского миллионера Валера, который в колоритном карпатском селе Большие Вуйки попал в водоворот приключений и встретил свою настоящую любовь, школьную учительницу Ксению. Уже совсем скоро авторы обещают рассказать более подробно о приключениях веселых гуцулов из славного карпатского села.

Напомним, первый сезон «Останнього москаля», премьера которого состоялась весной 2015 года, стал самым популярным телепродуктом последних лет на украинском телевидении. Рейтинг самой популярной серии по аудитории 18-54 (Украина) составил 14,2% – ни один сериал с 2009 года и до сих пор не демонстрировал столь высокий показатель телесмотрения. Ленту посмотрело 17,6 млн зрителей, что составляло 46% от всех зрителей по аудитории 4+.

Производством сериала занимается «1+1 Продакшн».

Фото: «1+1»