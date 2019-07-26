НовостиТВ

«1+1» прокомментировал очередную угрозу Виталия Кличко подать в суд

от Telekritika
От Telekritika 624
Главная Новости «1+1» прокомментировал очередную угрозу Виталия Кличко подать в суд

Виталий Кличко сделал очередное заявление о намерении подать в суд на «1+1». На телеканале отреагировали на выпады мэра Киева.

В СМИ не единожды появлялась информация о намерении Виталия Кличко и его брата Владимира подать в суд на «1+1». Ранее «Телекритика» уже освещала одно из таких заявлений. Но телеканал по-прежнему не получил официальных документов по этому поводу, сообщает пресс-служба «1+1».

Представители канала сообщают, что в случае получения иска готовы отстаивать свои права в суде. И добавляют, что в редакционной политике журналисты «1+1» руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники.

«Все попытки Виталия Кличко оклеветать канал нам по-прежнему напоминают политику его соратника ‒ Петра Порошенко, который также не так давно угрожал иском телеканалу «1+1». Но угрозы так и остались в воздухе. Мы не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице», – говорится в официальном пресс-релизе.

Фото: unn.com.ua

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Всех не перебьешь: звезда «Ходячих мертвецов» снимется еще...

05.11.2018

«Хабр» показал, какие госслужбы РФ требовали от ресурса...

20.09.2018

Украина даже не в первой десятке: опубликован рейтинг...

27.03.2018

??Телерейтинги: нокаут бордовых во втором раунде

23.04.2019

Главного редактора LA Times уволили без объяснения причин

13.04.2018

The Village в Украине запустилось

23.03.2017

⚖ Суд обязал «Ланет» возобновить трансляцию телеканала соратника...

28.02.2019

⛔ Объекты телерадиовещания на Донетчине могут отключить за...

11.05.2019

«Украина» покажет новый сезон мистического скриптед-реалити

23.08.2018

? Кейт Бланшетт снялась в пародии на Марину...

07.03.2019