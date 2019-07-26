«1+1» прокомментировал очередную угрозу Виталия Кличко подать в суд

В СМИ не единожды появлялась информация о намерении Виталия Кличко и его брата Владимира подать в суд на «1+1». Ранее «Телекритика» уже освещала одно из таких заявлений. Но телеканал по-прежнему не получил официальных документов по этому поводу, сообщает пресс-служба «1+1».

Представители канала сообщают, что в случае получения иска готовы отстаивать свои права в суде. И добавляют, что в редакционной политике журналисты «1+1» руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники.

«Все попытки Виталия Кличко оклеветать канал нам по-прежнему напоминают политику его соратника ‒ Петра Порошенко, который также не так давно угрожал иском телеканалу «1+1». Но угрозы так и остались в воздухе. Мы не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице», – говорится в официальном пресс-релизе.

Фото: unn.com.ua