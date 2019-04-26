«1+1» покажет на майские премьеры украинских фильмов

В понедельник, 29 апреля, зрителей «1+1» ждут сразу 3 фильма:

20:15 – «DZIDZIO Перший раз».

В романтической комедии герой столкнется с очень важным и деликатным вопросом. Впервые в жизни большой ребенок Дзидзьо не сможет спросить совета у мамы или попросить помощи у товарища. Время от времени каждому из нас судьба подбрасывает испытания, но для Дзидзьо она подготовила целый марафон задач и приключений. Многое ему придется делать впервые. Роль главного героя в фильме сыграл кумир миллионов украинцев Дзидзьо (Михаил Хома), а его коллегами по съемочной площадке стали Сергей Лыба, Анна Тихомирова, актриса «Женского квартала» на «1+1» Ольга Кияшко-Жуковцова и другие.

22:10 – «Свингеры».

В центре сюжета первой украинской секс-комедии две пары, которые решили разнообразить свою интимную жизнь. В главных ролях зрители фильма увидят любимых певиц Оля Полякову, Дашу Астафьеву и известную актрису комедийного жанра Анну Саливанчук.

23:55 – «Герой моего времени».

Главный персонаж комедийного фильма – простой парень Жорик из маленького городка, который отправляется покорять столицу. Жорик ставит перед собой большие цели, ищет достойную работу и безумно влюбляется, но в каждом деле заходит в тупик. Главную роль сыграл харизматичный Евгений Бушмакин, также зрители «1+1» увидят в фильме актрису сериала «Школа» Елену Курту, а поклонники фэшн-индустрии – главного редактора «Elle Украина» Соню Забугу.

Во вторник, 30 апреля, зрителей «1+1» ждет комедия «11 детей из Моршина».

Всем известно, что Моршин был основан на месте падения метеорита, богатого на редкий металл осмий. В стремлении заработать легкие деньги директор ТРЦ Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Но на ее пути появляются 11 детей из Моршина. Сплотившись ради общей цели, они начинают борьбу с несправедливостью. В фильме снялись известные и всеми любимые актеры Владимир Горянский и Ада Роговцева, шоумен Анатолий Анатолич, звездная пара Сергей и Снежана Бабкины и другие.

В воскресенье, 5 мая, в 21:00 зрители телеканала увидят комедию «Скажене весілля».

Комедия рассказывает о патриотической семье Василия Середюка, любимая дочь которого изрядно удивит родителей знакомством с будущим зятем. В актерский состав ленты вошли самые популярные звезды украинского шоу-бизнеса ― Юрий Горбунов, Потап, MONATIK, Олег Винник и участница «Женского квартала» Анастасия Оруджова. Саундтреком к фильму стала песня «Промінь», которую исполнили MOZGI, Michelle Andrade и «Время и Стекло».

Смотрите фоторепортаж с «Золотої дзиґи 2019» в нашем материале.

Фото: «1+1 медиа»