«1+1» покажет, как убили Петлюру

Телеканал «1+1» снимает 8-серийный документально-исторический детектив «Таємниці великих українців», посвященный известным людям, родом из Украины, которые жили в период c XI по XIX век по всему миру. Их имена известны многим, но факты из жизни остаются загадкой. Автор идеи и продюсер документального фильма – Аким Галимов, которого зрители знают по циклу «Україна. Повернення своєї історії».

Одну из серий посвятили украинскому политику и атаману Симону Петлюре. Команда «1+1» провела собственное расследование, чтобы выяснить, насколько оправданы обвинения в еврейских погромах в его сторону. Чтобы узнать истину, создатели объедут тысячи километров, побывают в Париже, Кракове, Киеве, Одессе, Хмельницком, Каменце-Подольском и раскроют детали спецопераций тайной организации, устроившей убийство Петлюры.

Команда документального фильма воссоздала день смерти атамана 25 мая 1926 года. Действия убийцы, правоохранителей и момент гибели Петлюры воспроизведены посекундно. А вот роль Парижа при инсценировке убийства досталась киевскому Подолу. «Архитектурное разнообразие и совершенство Киева позволяют любому представить себя жителем самых живописных городов мира. А для нас, команды документального проекта, Подол стал Парижем ХХ века. Мы тщательно изучили здание ресторана, у которого был убит Симон Петлюра, и нашли в Киеве место, которое позволило передать дух Франции и хронологию события. Снимали с 6 утра, наблюдая, как просыпается столица», ‒ поделилась режиссер-постановщик Дарья Сарычева.

Телепроект особенно интересен тем, что зрителям покажут тайные архивы, исторические артефакты, документы, о которых ранее мало что было известно, а также другие «вещественные доказательства» жизни и причин смерти известных украинцев.

«Самая главная ценность наших расследований в том, что все выводы будут сделаны на основе реальных вещей и артефактов, а не мифов. Для этого группе проекта пришлось проделать колоссальную работу и организовать доступ к уникальным местам, которые хранят частицы нашей истории. В деле Симона Петлюры мы работали в архиве префектуры парижской полиции, где хранятся протоколы следователей, которые расследовали преступление. Эти документы не были известны общественности, но они содержат просто сенсационную информацию об убийстве Петлюры. В национальном архиве Франции мы разыскали уникальные сведения об Анне Киевской, в хранилищах Турции ‒ личную одежду Роксоланы. Зрители впервые смогут понять, как она выглядела на самом деле. Этот проект изменит представление о героях нашей истории», ‒ рассказал Аким Галимов.

Создатель проекта ‒ команда «1+1 Продакшн»: режиссер-постановщик Дарья Саричева, шеф-редактор Руслан Шарипов, креативный продюсер Ольга Безноско, исполнительный продюсер Владимир Андриюк, линейный продюсер Влад Золотарев, режиссер Евгения Шевчук, операторы-постановщики Александр Вяхирев и Антон Борзенков.

Документальный сериал «Таємниці великих українців» победил в конкурсе Минестерства культуры по предоставлению государственной финансовой поддержки на производство и распространение фильмов патриотического направления. В результате на 90% проект профинансировал Минкульт.

Фото: «1+1»