«1+1» назвал дату премьеры турецкой мелодрамы «Ветер любви»

13 апреля в 17:10 на «1+1» состоится премьера нового турецкого сериала «Ветер любви». Проект будет транслироваться в эфире телеканала с понедельника по пятницу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама была создана по мотивам бестселлера турецкой писательницы Сюмейе Коч, а за возможность экранизировать ее роман соревновались сразу несколько крупнейших в Турции телекомпаний. Премьера сериала в Турции состоялась недавно, новые серии все еще выходят в эфир на турецком телеканале ATV.

«События разворачиваются вокруг древней вражды семей Асланбей и Шадоглу. Миран Асланбей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азизе приложила все усилия, чтобы целью жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана. Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Рейян, дочь Хазара. Но он даже не подозревает, что вскоре сам безумно полюбит девушку. Главных героев ждут сложные испытания: двоюродная сестра Рейян также влюбится в Мирана и приложит все усилия, чтобы завоевать его сердце. А за чувства Рейян будет бороться племянник ее отца», — рассказывает о сериале телеканал.

Главные роли в сериале «Ветер любви» исполняют турецкие актеры Акын Акынозю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуер, Илай Эркок и Ахмет Тансу Ташанлар.

Напомним, что 16 марта на телеканале состоялась премьера сериала «Доктор Вера». Сериал выходит каждый вечер с понедельника по четверг в 20:45.

Фото: «1+1»

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