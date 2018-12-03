1+1 media запустила услугу по защите бренда в интернете
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1+1 media запустила услугу по защите бренда в интернете

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Интернет 1+1 media запустила услугу по защите бренда в интернете

Группа 1+1 media объявила о запуске услуги по защите бренда в интернете.

Новый сервис работает в рамках проекта SUDUM и помогает бороться с мошенническими сайтами, которые незаконно используют айдентику других компаний.

Услуга рассчитана на бизнесы, которые ведут активную коммуникацию с клиентами и партнерами через собственные сайты. Одним из первых клиентов сервиса по защите бренда в интернете стал агрохолдинг «Мрія», репутация которого ранее подвергалась угрозе из-за мошеннических сайтов-двойников.

«SUDUM мониторит в режиме 24/7 поисковую выдачу Google и популярные социальных сети на предмет незаконного использования айдентики клиентов. При выявлении нарушения система автоматически рассылает жалобы на ресурс хостинг-провайдеру, Google или администрации социальных сетей, тем самым способствуя его блокировке и удалению из поисковой выдачи», – говорится в сообщении.

«Изначально мы сами столкнулись с проблемой неправомерного использования айдентики наших брендов и фотографий телеведущих для рекламы сомнительной продукции в интернете. Как только мы автоматизировали борьбу с мошенническими ресурсами и увидели в услуге потенциальную возможность быть полезной не только инхаус, то, как и в случае с блокировкой пиратского контента, решили предложить нашу услугу рынку», – комментирует директор диджитал-направления 1+1 media Анна Ткаченко.

Фото: 1+1 media

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