1+1 media заявила о сотрудничестве с ассоциацией платежных систем

Группа 1+1 media подписала меморандум с украинской межбанковской ассоциацией платежных систем ЕМА, в рамках которого стороны будут обмениваться технической информацией и опытом для эффективного противодействия интернет-мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба телегруппы.

В группе отмечают, что имеют успешный опыт защиты контента от пиратов и противодействия интернет-мошенникам в рамках проекта SUDUM, и от сотрудничества с ЕМА ожидают улучшение мониторинга и скорости реагирования ассоциации при выявлении фишинговых и мошеннических сайтов.

«Как показывает практика, эффективная борьба с преступниками в интернете возможна только при активном участии представителей бизнеса и профильных объединений участников рынка. Подписание меморандума – это первый шаг на пути к улучшению защиты финансовых операций. Мы должны стремиться к тому, чтобы уровень безопасности безналичных платежей не уступал темпам их развития в Украине», – отмечает Анна Ткаченко, руководитель «1+1 Digital и Инновации».

«Благодаря совместной работе над блокировкой сайтов, создатели которых – преступники с замашками социальных инженеров, выманивают у доверчивых клиентов платежные и персональные данные, существенно повысится скорость реакции на проблемные ситуации и защита интересов пользователей платежных услуг», – говорит Александр Карпов, директор ЕМА.

Напомним, ранее 1+1 media запустила сервис по защите бренда в интернете, который обеспечивает с помощью собственной разработки SUDUM. Услуга рассчитана на бизнесы, которые ведут активную коммуникацию с клиентами и партнерами через собственные сайты. Одним из первых клиентов сервиса по защите бренда в интернете стал агрохолдинг «Мрія», репутация которого ранее подвергалась угрозе из-за мошеннических сайтов-двойников.

Отметим, в июле антипиратская инициатива «Чистое небо» сообщала о подписании меморандума про сотрудничество с ЕМА. Целью кооперации было названо привлечение всей банковской системы Украины в процесс борьбы с пиратством.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!