🎴 1+1 media выпустила приложение с фильмами и сериалами для iPhone

Недавно 1+1 video запустила в приложении просмотры продолжения сериала «Школа» перед тем, как он выйдет в эфир, а теперь – мобильное приложение для iPhone с фильмами и сериалами VOD-платформы 1+1 video.

Библиотека видео очень большая и разнообразная – более 23 тыс. часов художественных и документальных фильмов, сериалов, развлекательных шоу производства медиагруппы. Также пользователям доступна трансляция 6 телеканалов группы: «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ». Для просмотра прямых эфиров необходимо зарегистрироваться в личном кабинете.

«Создание приложения для iPhone – это ответ на большой спрос со стороны лояльной аудитории, который появился после успешного запуска аналогичного продукта для android-телефонов. Сегодня модель потребления контента меняется, а вслед за ней трансформируется и его дистрибуция. Поэтому мы работаем над тем, чтобы сделать доступной нашу видеобиблиотеку в интернете как в виде веб-сервиса, так и мобильного приложения», – отмечает диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Если же вы захотите посмотреть контент на большом экране, в приложении доступны функции AirPlay и Chromecast. Скачать 1+1 video можно в онлайн-магазине App Store.

Напомним, последние телерейтинги показали, что украинцы стали больше смотреть телеканалы «1+1» и СТБ.