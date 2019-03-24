«1+1 медиа» сделала заявление касательно программы передач на канале «1+1» 30-го марта
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«1+1 медиа» сделала заявление касательно программы передач на канале «1+1» 30-го марта

от Telekritika
От Telekritika 56
Главная Новости «1+1 медиа» сделала заявление касательно программы передач на канале «1+1» 30-го марта

Сегодня, 24 марта 2019 года, ряд СМИ распространили неправдивую информацию о том, что 30-го марта на телеканале «1+1» будут транслироваться проекты «Студии Квартал 95».

Сегодня, 24 марта 2019 года, ряд украинских онлайн-изданий распространили информацию о том, что 30-го марта, в так называемый «день тишины» перед выборами, на телеканале «1+1» будут транслироваться проекты «Студии Квартал 95», с обвинением в том, что программа была составлена в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского.

«Телекритика» публикует заявление группы:

«Группа «1+1 медиа» хочет отметить, что программная сетка телеканала «1+1» не адаптируется под промо каких-либо политических сил и не вносит кардинальных изменений уже несколько лет. «Студия Квартал 95» является долгосрочным партнером телеканала, с которым был заключен договор на несколько лет о производстве продуктов по заказу «1+1». Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась. Кроме того, среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, «Рассмеши комика» и «Чистоньюз» – без участия кандидата в президенты, а выпуск «Вечернего Квартала» в этот день архивный, и Владимир Зеленский выступает в нем актером, а не кандидатом.

Медиагруппа считает, что не нарушает законодательство, показывая господина Зеленского – актера, так же, как и каналы группы «1+1 медиа» или другие телеканалы могут транслировать события с участием Президента во время исполнения его обязанностей как главы государства, например, международных встреч.»

Фото: пресс-служба «1+1 медиа»

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